50 millions € pour la transition agroécologique de la viticulture

« Biocontrôles et biostimulants, détection précoce de maladie, imagerie, optimisation des traitements par de l’Intelligence Artificielle, digitalisation de la production, robotique autonome, protection contre les aléas climatiques… Nous allons aider la filière vin à trouver des solutions à ces problématiques » se réjouit dans un communiqué Amaury Kalt, le directeur d’investissement de la société de capital-investissement Demeter, en annonçant ce 18 janvier la fin de la levée de fonds pour VitiRev Innovation, le premier fonds européen dédié à la transition écologique du monde viti-vinicole.

La plateforme Demeter sécurise plus de 33 des 50 millions d’euros visés. Ils proviennent de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Banque des Territoires pour le compte de l’Etat, tous deux à l’initiative du projet dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir « Territoires d’innovation », mais également d'opérateurs bancaires (Crédit Mutuel Arkéa, Groupama, caisses régionales du Crédit Agricole et de la Caisse d’Epargne...), d'opérateurs du vignoble (Domaines Barons de Rothschild (Lafite), château Paloumey, château Sainte Roseline, les Vignobles Clément Fayat...), ainsi que d’industriels et d'autres entrepreneurs.

Faire émerger la viticulture de demain

L’objectif de VitiRev est de faire émerger la viticulture de demain pour préserver la biodiversité en finançant une quinzaine de sociétés en France et en Europe travaillant essentiellement sur des alternatives aux traitements phytosanitaires et sur l’adaptation au changement climatique.

« Le fonds VitiRev Innovation s’intègre pleinement au plan de mutation de l’agriculture durable de la Nouvelle-Aquitaine, première région viticole d’Europe, qui favorise les projets de croissance durable, porteurs de création de valeurs et d’emplois, en prônant une finance éthique s’appuyant sur la recherche de performances extra-financières » commente Alain Rousset, président de la Région.