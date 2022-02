Rolle à prendre

David Cobbold décrit bien le problème qui tient au fait que ces appellations italiennes incluent le nom du cépage dans leur nom d'appellation. Si le Vermentino est originaire de ces aires de production, c'est intelligent de leur part d'avoir verrouillé son utilisation, en privant ainsi des appellations concurrentes comme le Languedoc. Pour ne l'avoir pas fait en France, voilà que nos Merlot, Cabernets et Pinot sont les rois du monde - au bénéfice principal des pays concurrents car c'est bien en France qu'ils ont acquis leurs lettres de noblesse (le Merlot et le Cabernet-Sauvignon sont nés en Gironde). Mais dans la logique de l'appellation, c'est l'origine qui devrait être protégée, et donc le nom de la localité. A moins que le nom du cépage soit aussi le nom d'une commune au sein de l'appellation ?

Totalement d?accord avec David. Si il y quelque chose qui devrait être interdit, c?est d?inclure un nom de cépage dans le nom d?une appellation. Barbera et nebbiolo va suivre ? Et encore d?autres cépages ? Per Karlsson/BKWine Magazine

Je vois un problème dans cette interdiction/limitation. Je croyais qu'il n'était pas possible de protéger un nom de cépage, à la différence de celle d'une appellation. C'est d'ailleurs pour cela que les italiens ont du modifier leur approche afin de protéger l'appellation Prosecco, en nommant le cépage majoritaire gléra alors qu'il s'appellait couramment prosecco auparavant. Dans ce cas précis,du Vermentino, et comme souvent en Italie, des appellations joignent le nom du cépage à celui de la localité (Vermentino di Gallura, par exemple). Autant je trouve que la protection du nom de la localité Gallura est logique et nécessaire, je ne vois pas pourquoi le nom du cépage doit l'être aussi, d'autant plus qu'il est utilisé dans une autre appellation que vous citez. Si on suivait cette absence de logique, on devrait alors protéger aussi Chardonnay, Merlot, Cabernet, Pinot noir, etc. Cela n'est pas tenable ! Une localité, d'accord, un cépage pas d'accord, malgré ce que les alsaciens ont tenté d'imposer il y a quelque temps en France. Les cépages n'ont jamais connu les frontières : ne commençons pas à en créer !