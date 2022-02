La Chaudronnerie cognaçaise complète sa gamme en cuves inox et fibre

D

epuis le 1er janvier 2022, la Chaudronnerie Cognaçaise a pris la direction de Polyrep, une société également située dans le vignoble de Charente, à Cellettes, où elle conçoit depuis 20 ans des citernes et cuves en polyester, verticales ou horizontales en polyester, de 1 000 à 15 000 litres.

Catherine Pintureau, la gérante actuelle de Polyrep accompagnera le changement de main sur les 6 prochains mois. Tous les salariés conserveront leur poste.

Ce rachat renforce l’offre de la Chaudronnerie Cognaçaise qui, pour répondre aux demandes variées de ses clients, s’était également récemment lancée depuis quelques mois dans une activité de fabrication de cuverie inox.

Proximité avec les distillateurs de cognac

« Nous complétons notre expertise originelle du cuivre, en conservant notre indépendance et en gardant la main sur la maîtrise des plannings de production » se réjouit Christophe Delavallade, le directeur général délégué de la Chaudronnerie Cognaçaise. L’ambition de l’entreprise est de se diversifier de manière contrôlée pour conserver un savoir-faire reconnu dans la réalisation de tous projets de distilleries, d’alambics et de cuves.

« Nous veillons à ce que notre société reste à taille humaine, proche de ses salariés et de ses clients distillateurs de cognac » complète Bruno Perez, le président fondateur et directeur commercial. Ajoutant que son équipe se compose actuellement de 32 personnes, des chaudronniers cuivre et inox expérimentés, des électriciens, des automaticiens ou des thermiciens.