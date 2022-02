McCormick renouvelle ses tracteurs X4F

C

'est au tour des tracteurs McCormick de bénéficier d'une nouvelle mouture. Après Landini fin 2021, le groupe italien Argo annonce ce 31 janvier décliner son autre marque McCormick en de nouveaux modèles X4F respectant la norme Stage V. A la lumière des contraintes imposées sur les normes antipollution, le constructeur installe un filtre à particules DPF à régénération passive, un catalyseur d'oxydation DOC et, pour les modèles de plus de 75 ch, un catalyseur à réduction sélective des émissions SCR accompagné de son réservoir AdBlue avec système de remplissage rapide. Il en profite pour revoir le style du capot en allongeant ses lignes.

Avant cette nouvelle génération de tracteur, McCormick n'apposait qu'un système de recirculation des gaz d’échappement EGR allié à un DOC, ce qui permettait à ces moteurs de répondre aux normes d’émissions Stage 3B /Tier 4 Interim sans avoir à utiliser un DPF ou un système SCR. L'intervalle de maintenance du moteur est porté à 1 000 heures.

Cabine et joystick revus

Pour améliorer le confort sur route, McCormick dote ses nouveaux X4F d'une nouvelle cabine à suspension mécanique. En outre, l'essieu avant est suspendu. Et le système électronique assistant la conduite, ou ADS (Advanced Driving System), peut désormais être connecté à un système de guidage assisté par satellite ou télémétrique.

Le joystick multifonction de nouvelle génération donne accès à toutes les commandes. Il permet notamment de contrôler la transmission P3-Drive comptant 48 vitesses AV et 16 vitesses AR avec inverseur électro-hydraulique et avec boîte entièrement robotisée des vitesses et des rapports sous charge.

Hydraulique amélioré

Le X4F dispose d'un circuit hydraulique à centre ouvert, avec une pompe de 30 l/min pour la direction et de 58 l/min pour les services. Une troisième pompe supplémentaire de 36 l/min est disponible en tandem avec la pompe de service, ce qui porte le débit total à 94 l/min, dont 55 l/min à 1 500 tours/min moteur. Dans sa version précédente, le X4F disposait de série d'une pompe double qui fournissait 50 l/min au relevage arrière et aux distributeurs et 28 l/min à la direction. En option, le tracteur pouvait être équipé d’une pompe triple de 41+41+28 l/min qui alimentait respectivement le relevage et les distributeurs arrière, les distributeurs avant et le circuit de la direction. L'hydraulique se retrouve ainsi amélioré pour ce nouveau X4F, qui ne sera visible dans un premier temps que sur les salons. Il va falloir un peu patienter pour les voir chez les concessionnaires.