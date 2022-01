La blockchain trace le vin de la vigne au verre

l

« L’une des technologies qui sera probablement à plus fort potentiel pour le secteur du vin est la blockchain » estimait Giorgio Delgrosso, le responsable de transformation numérique de l’Organisation internationale de la Vigne et du Vin (OIV), en novembre dernier.

Justement, Isagri (propriétaire du Groupe France Agricole, auquel appartient Vitisphere) annonce s’associer avec eProvenance, société spécialisée dans le suivi et l'analyse des conditions d'expédition du vin, pour intégrer les données du logiciel Isavigne dans la blockchain VinAssure, appuyée sur l’offre Blockchain Transparent Supply sur le Cloud de la société américaine IBM (International Business Machines Corporation).

Si Idealwine et Synvance avaient créé Winedex en 2009 pour suivre les échanges sur le marché des vins vendus aux enchères, cette nouvelle collaboration entre Isagri et eProvenance assure une traçabilité de la vigne au verre.

« Faciliter l’export de certaines données du progiciel Isavigne dans la blockchain VinAssure contribue directement à la construction d'un écosystème transparent où les vignerons, les producteurs, les négociants, les grossistes, les détaillants, les restaurateurs et les consommateurs ont accès à l'histoire et à la traçabilité du vin », déclare Bertille de Nacquard, chef de marché viticulture chez Isagri.

Plus de mauvaises surprises à la dégustation

VinAssure permet de s'assurer que les pratiques vignerons ne sont pas compromises par des erreurs dans la chaîne d'approvisionnement, des informations erronées ou des conditions inadéquates pendant le transport.

L’algorithme d’eProvenance qui détermine si le vin a encore ses qualités originales ou a été compromis, et pas seulement s’il a été soumis à des températures inappropriées, et le score eProvenance qui en résulte (0-100) font en effet partie intégrante de VinAssure et fournissent des données essentielles sur la qualité des expéditions de vin, de leur origine jusqu’au consommateur.