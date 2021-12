CIC-Nau structure ses packs d'intrants viticoles

C

’est une palette de services dans lequel le client peut désormais puiser. Crée en 2018 la marque Ideea proposait la gestion de produits phytos et l’analyse de sol. Elle vient de s’enrichir de trois autres modules qui ont été présentés ce vendredi 10 décembre au château de Camarsac, en Gironde à une cinquantaine de viticulteurs. Que trouve-t-on dans ces cinq packs ? Le premier d’entre eux baptisé, « Phyto sérénité », est dédié à la gestion des produits phytos. « Nous proposons de gérer les stocks, mais aussi nous collectons les déchets toute l’année avec cinq à six passages par an. Nous les stockons sur notre site classé SEVESO seuil bas à Beychac-et-Caillau en Gironde. De même nous assurons la gestion des phytos non utilisables, qui par exemple ne sont plus homologués. Nous préparons des cartons spécifiques pour ces produits dangereux que nous venons chercher directement chez le viticulteur. Il n’a pas à se déplacer » indique Remi Lamarque, chef de marchés services et palissages.

Fertilisation, OAD traitements

Un autre pack baptisé « Ideea’groscopie » propose la gestion de la fertilisation. Un service en partenariat avec le laboratoire SRDV qui réalise les analyses agro-œnologiques. L’objectif étant d’avoir une visibilité de la dynamique des éléments minéraux (analyse des sarments, trois analyses de pétioles) et de mesurer l’assimilation des minéraux. Ce pack est assorti d’une cartographie de vigueur établie par Vinewiew. Une façon de caractériser des zones hétérogènes par rapport à la vigueur de la vigne. 1ha de cartographie est offert dans ce pack. De quoi se familiariser avec l’outil de cartographie.

Autre pack : Protect Viti, comme son nom l’indique, il s’agit de donner accès à des solutions pour mieux choisir et maitriser les dates de traitement. Ainsi avec DeciTrait de l’IFV, le niveau de risque mildiou et oïdium est calculé. Avec la base de données PhytoScan, on accède aux infos règlementaires sur tous les produits phytos dans l’hexagone. Là aussi un petit cadeau dans ce pack : un paquet de 50 papiers hydro sensibles est offert.

Le 4ième pack, « Ideea services », a été développé depuis un certain temps. Il donne accès à un logiciel de traçabilité phytosanitaire, à un outil de traçabilité cartographique, à une analyse de sols, et un outil d’aide à la décision autour du mildiou et oïdium développé par Bayer.

Enfin le dernier pack, « Ideea expert », permet à un viticulteur d’accéder à une offre globale en faisant appel à l’un des salariés du CIC-Nau, expert dans sa matière. Un cahier des charges est signé avec le client. L’expertise est basée sur un cout horaire. Pour les autres packs, il faut compter entre 400 à 1 000 € par an et par pack.

Pour rappel, CIC-Nau (30 salariés) est positionnée autour de la vente d’engrais, de semences, palissage, de la protection des plantes dans les domaines de l’agriculture, la viticulture, les EVHPM (Espaces Verts, Horticulture, Pépinière, Maraîchage, Arboriculture, Forêt). En décembre 2018, CIC a été racheté par la Société Nau basée à Reignac en Charentes.