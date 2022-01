Frédéric Noyère prend la direction des ambitions d'InVivo Wine

C

ette rentrée, Frédéric Noyère devient le directeur général d’InVivo Wine, la filiale vin d’InVivo. Il succède à Thierry Blandinières, le directeur général du premier groupe coopératif français, qui a assuré l’intérim suite au départ, en mai dernier, de Bernard Girard, l’ancien président du groupe languedocien Vinadeis (dont InVivo est investisseur minoritaire). La nomination de Frédéric Noyère marque un tournant pour InVivo Wine, qui s’émancipe de la coloration languedocienne de son ancrage, existant depuis sa création, en 2015.

Avec son expérience des marchés asiatiques, Frédéric Noyère incarne autant qu’il affirme les ambitions commerciales d’InVivo dans la filière vin. Travaillant depuis 20 ans pour le groupe LVMH, Frédéric Noyère a développé les ventes des vins et spiritueux Moët Hennessy en Asie, aux États-Unis et en Russie. Après le repli du marché, « il redresse entre 2014 et 2017 la filiale chinoise [du distributeur] Moët Hennessy Diageo » souligne un communiqué d’InVivo.

Structuration

Visant un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros en 2020, InVivo Wine compte sur la dextérité de Frédéric Noyère pour y parvenir. En structurant les acquisitions (les négoces Vignobles du Soleil dans le Languedoc et Cordier et Mestrezat Grands Crus à Bordeaux en 2015, le distributeur néerlandais Baarsma Wine en 2017) en en réalisant de nouvelles (les rumeurs allant bon train cet été) et en développant les ventes des marques propres (bordelaises Cordier, néerlandaises La Tulipe, italiennes Canei, anglaises Slurp…). Actuellement, 21 caves coopératives adhèrent à InVivo Wine, représentant 3 500 vignerons pour 25 000 hectares.