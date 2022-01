La discrète

D

ans le secteur de la production des bouchons, il y a ceux qui recherchent activement une visibilité et ceux à la discrétion perpétuelle. Trefinos fait partie de la seconde catégorie. Rarement présente sur les salons, mis à part en Champagne (et encore via sa filiale Sagrera), la société fabricante de bouchons de liège est pourtant un acteur incontournable, notamment pour la production des bouchons effervescents. Parmi ses clients les plus prestigieux figurent Moët et Chandon, Wolfberger, Torres… « Nous tissons avec nos clients une relation de long terme et nous recherchons avant tout leur fidélisation. C’est pour cela que nous voyageons beaucoup à leur rencontre ou que nous les accueillons dans notre usine à Palafrugel, en Catalognel » explique Cristina Ginesta, directrice générale de Trefinos, et fille de Joan Ginesta, P.-D.G. de la société.

Une histoire de plus de deux siècles

Pour cette société capitalistique détenue à 90 % par Amorim, cette manière de travailler, ancrée sur le lien humain, trouve son origine dans la longue histoire de la production du liège de Catalogne. Dans cette région, sur les contreforts pyrénéens pousse une vaste forêt de chêne-liège dont l'exploitation débute au XVIIIe siècle. La production de bouchon de liège prend un essor important tout au long du XIXe siècle. Le développement est tel qu’il va jusqu’à influencer les modes de vie, avec notamment la création de mutuelles ouvrières dispensant des activités culturelles mais aussi des soins de santé. La solidarité et l’entraide font ainsi partie de la culture ouvrière de ce bassin d’emploi : une culture de l’humain et un esprit de « famille » que la famille Ginesta entretient avec ses clients.

La seconde valeur de l’entreprise est la qualité qui a fait sa réussite. Et son nom de baptême n’est pas un hasard ! Trefinos est la traduction de « très fin », évoquant la qualité de ces grands bouchons (de 4,5 cm), utilisés de préférence pour les vins mousseux. En effet, depuis sa création, la réputation de Trefinos s’est bâtie autour des bouchons pour effervescents qui représentent aujourd’hui 52 % de son chiffre d’affaires. Car l’entreprise produit aussi des bouchons pour vins tranquilles. Et l’actuelle stratégie est à la diversification pour répondre à l’ensemble des besoins du marché. Cela passe par l’innovation dans les procédés de fabrication. La dernière date de 2013 et est baptisée TD3. Elle fait appel à une pression de 10 atmosphères et des conditions de températures particulières permettant de volatiliser les molécules indésirables. Au final, Trefinos peut garantir une présence de TCA en dessous de 0.03 ng/g et éliminer 150 molécules aromatiques indésirables dans les bouchons obtenus à partir de ce procédé.

Diversification des gammes

« Nous nous consacrons aujourd’hui au déploiement de cette technologie dans le monde entier » explique Cristina Ginesta. En France bien sûr, où la société trouve son premier marché. Elle y réalise 37 % de son chiffre d’affaires annuel. « C’est un marché stable en légère croissance. Nous captons des marchés additionnels grâce à la diversification de nos gammes » indique Cristina Ginesta. Le second marché est l’Italie qui représente 19 % du chiffre d'affaires. « Nous y connaissons une croissance à deux chiffres grâce à la dynamique portée par le Prosecco » souligne Cristina Ginesta. De manière étonnante, l’Espagne représente 9 %. « Nous sommes avant tout une société exportatrice » explique Cristina Ginesta. Sur les pays tiers, l'entreprise voit ses parts de marché croître aux Etats-Unis (qui restent cependant de taille réduite) et croit en son avenir en Chine. « C’est un marché de demain. Nous y sommes présents grâce à un intermédiaire mais nous savons d’ores-et-déjà que c’est un marché très professionnel » constate Cristina Ginesta. De quoi voir venir l’avenir car, rappelle Cristina Ginesta, la production de liège est de s’arrêter avec l’entrée en production de nouvelle forêt dans les prochaines décennies.