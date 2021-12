Négoce : Hennessy place haut le cours des cognacs 2012

A

lors que les vendanges charentaises s'achèvent sous la pluie, la maison Hennessy vient d'annoncer qu'elle valoriserait de 10 % le prix de ses achats d'eaux-de-vie et de 12 % celui des vins à distiller*. « Venant du leader du marché, la décision imprime une véritable tendance » estime Christophe Forget, président de l'Union Générale des Viticulteurs pour l'AOC Cognac (UGVC). « Début septembre l'UGVC avait demandé une réévaluation des cours de 6,3 %, afin de tenir compte de l'augmentation du prix de revient et de la non réévaluation des précédentes années. En réalisant ce geste supplémentaire, Hennessy témoigne de la bonne tenue des marchés et nous encourage à investir dans le renouvellement du vignoble pour répondre à une demande soutenue. »

D'après le Bureau National Interprofessionnel de Cognac (BNIC), les expéditions de cognacs se sont en effet élevées à 168,9 millions de cols durant l'année mobile se finissant en septembre 2012 (+5,4 % par rapport à la précédente période), laissant présager de nouveaux records en 2012. Pour la première fois, le cours des Fins Bois compte 00 (vins et cognacs de l'année, sans vieillissement) franchirait le symbolique seuil des 1 000 euros pour un hectolitre d'alcool pur. Si la production de vins à distiller sera affectée par les conditions climatiques de ce millésime, le recours à la réserve climatique permettra d'atteindre le rendement fixé à 10,83 hl d'alcool pur par hectare en 2012.

L'UGVC espère que la revalorisation annoncée par Hennessy ne sera pas exceptionnelle, « la production attend des coups de pouce de prix modérés et répartis dans le temps » précise Christophe Forget. A l'exception de Rémy Martin, les autres grandes maisons de négoce nont pas communiqué leurs cours indicatifs. Suite à cette annonce, Courvoisier et Martell devraient prochainement les fixer.

* : source Sud Ouest du 18 octobre 2012.

Photo : BNIC