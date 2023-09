Les vins de la maison Delaunay rendent hommage au chef Bernard Loiseau

La maison bourguignonne associe ses vins à la série d'hommages rendus à l'iconique chef du Relais de Saulieu décédé il y a 20 ans. Du Brésil au Japon, les vins de la maison accompagneront les dîners élaborés par d'illustres chefs mondiaux.

023 marque déjà les 20 ans de la disparition de l’emblématique chef de cuisine bourguignon Bernard Loiseau. La maison Edouard Delaunay participe à l’hommage rendu par la famille du chef, en partenaire des évènements commémoratifs qui auront lieu en cette fin d’année 2023. « Bernard Loiseau a su mettre en lumière la gastronomie et l'art de vivre à la française à l'échelle internationale. C'est cet héritage que Laurent Delaunay, arrière-petit-fils du fondateur et propriétaire de la maison Edouard Delaunay, souhaite honorer », explique un communiqué de la maison bourguignonne.

Laurent Delaunay se présente en effet comme un grand admirateur du défunt chef, citant les souvenirs de ses passages au restaurant étoilé Le Relais, à une heure de route de la maison de vins Delaunay. « L'excellence, la famille, l'ancrage sont des valeurs qui me sont chères et que je m'applique moi-même à transmettre à ma fille. La famille Loiseau a su continuer à inscrire ces valeurs au cœur de chaque expérience qu'on a l'honneur de vivre auprès d'eux », explique Laurent Delaunay.

Dîners d'exception

Les vins de la maison Edouard Delaunay seront donc servis à l’occasion des évènements commémoratifs qui jalonnent la fin d’année 2023, « dîners d'exception auxquels sont conviés des journalistes, clients et personnalités du monde entier », poursuit un communiqué. La maison bourguignonne a donc travaillé en collaboration avec le chef sommelier exécutif du groupe Bernard Loiseau et MOF 2019, Eric Goettelmann, pour associer ses vins « aux mets inspirés du répertoire culinaire du chef », aboutit un communiqué.

Du Brésil au Japon, une large palette de thèmes culinaires sera explorée au cours de 4 évènements du 18 septembre au 4 décembre 2023. Le dîner d’inauguration marquera l’ouverture du salon France Excellence, réunissant les entreprises spécialistes du luxe français et permettant la mise en relation avec une sélection de professionnels brésiliens et sud-américains spécialisés dans le haut-de-gamme. Le lendemain, un dîner hommage se tiendra au sein de l’école de Laurent Suaudeau, grand chef français reconnu au Brésil avant qu’un jour plus tard, un autre dîner hommage soit donné au sein de l’établissement D.O.M (4ème restaurant du monde par le 50 Best), à Sao Paulo, chez Alex Attala, ancien de Bernard Loiseau.

Ce cycle de dîners hommage sera clôturé le 7 décembre, à l’occasion d’un dîner à Tokyo concocté par Hirohisa Koyama, considéré comme l’un des plus grands chefs japonais. « La table, c’est l’endroit de détente et de convivialité par excellence. C’est pourquoi il faut également utiliser son imagination pour venir compléter les efforts de la cuisine », expliquait Bernard Loiseau de son vivant. En mariant ses vins à l’hommage pour celui qui fut reconnu comme l’un des plus grands chefs de sa génération, la maison Edouard Delaunay rappelle également l’excellence de sa propre tradition familiale.