Jean-Christian Lamborelle préside Inno’Vin,

Nous avons besoin d’améliorer notre lisibilité au niveau national en ayant plus de relations avec les ministères, tout comme nous devons aller au plus près du terrain pour mieux nous faire connaitre. Inno’Vin doit devenir un réflexe » affirme Jean-Christian Lamborelle, élu le 3 juillet dernier à la présidence de ce cluster qui réunit 180 acteurs de la filière, producteurs et négociants. Depuis sa création en 2010, quelques 150 projets ont été accompagnés, représentant plus de 50 millions € d’investissements en R&D dans la filière et 50 projets ont été labellisés et financés. Reste qu’aujourd’hui le cluster a besoin de « s’ouvrir ».

Pour Jean-Christian Lamborelle, « cet outil formidable au service de l’innovation, détecteur et accompagnateur de projets » doit d’une part « simplifier le discours technique qu’il porte » et d’autre part « travailler sur sa manière de communiquer son savoir-faire ». Et de lancer l’idée d’aller faire un conseil d’administration d’Inno’vin dans telle ou telle AOC de la Nouvelle Aquitaine. « C’est à Inno’Vin d’aller vers les opérateurs » répète-t-il. De même il estime nécessaire de nouer des partenariats avec d’autres clusters et incubateurs positionnés sur la filière viticole, de façon à réduire les portes d’entrée sans devenir toutefois guichet unique.

Culture partagée

« La culture partagée fait forcément progresser » indique celui qui a œuvré au sein du groupe Rémy Cointreau de 2003 à 2019. Directeur juridique des activités Cognac et Brandy, il a su accompagner le développement du groupe tout en travaillant le collectif avec le BNIC, le Bureau National Interprofessionnel du Cognac. « Ce qui m’a fait grandir c’est la gestion de projets qui allie des compétences différentes. Je retiens de Remy Cointreau le sens du collectif au-delà de mon périmètre juridique » confie-il. En 2019, il devient directeur juridique & RSE du groupe Oeneo, coté en bourse, (un Ca de 348 M€, un millier de salariés, siège social à Bordeaux, sites en Espagne, au Portugal et aux Etats Unis), positionné sur les bouchons en liège technologiques (Diam), les tonneaux avec pour tête de pont Seguin Moreau et la maitrise de l’oxygène et du bois dans le vin (Vivelys)

En septembre prochain, lors du conseil d’administration d’Inno’Vin, Jean-Christian Lamborelle, détaillera sa feuille de route.