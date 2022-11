5 bonnes pratiques et idées pour innover dans ses vignes, chais et ventes

«

Le trophée des Vignes d’OR promeut et valorise toutes les bonnes pratiques déployées au vignoble, en cave et dans les mises en marché » pose Delphine Duclos, la directrice du pôle Vigne et Vin du Nouveau Groupe de Presse Agricole (NGPA) remettant ce mardi 29 novembre les premiers prix des Vignes d’Or durant le salon Vinitech (Bordeaux). Axé sur la durabilité environnementale et la responsabilité sociétale de la filière vin, le concours récompense cinq pratiques inspirantes :

🏆Les Bee GIEE's de Bordeaux Families

Remis par Karine Herrewyn, la directrice de Vivelys, et soutenu par Pellenc, le prix l’innovation au vignoble récompense l’union coopérative Bordeaux Families (Sauveterre-de-Guyenne, Gironde) pour la création de son GIEE d’api-viticulture : « les Bee GIEE’s », passant par un plan abeille de formation aux bonnes pratiques viticoles et à l’apiculture (avec la création d’une miellerie).

🏆L'utilisation des rafles du château Moulinet

Remis par Magdeleine Allaume, la directrice générale de Seguin Moreau, le trophée de l’innovation au chai distingue le château Moulinet (Pomerol) pour son expérimentation poussée de l’utilisation des rafles en vinification afin de gagner en fraîcheur dans les vins (adaptations tant climatiques qu’organoleptiques).

🏆La consigne par la maison Jeanjean

Remis par Bruno de Saizieu, le directeur marketing et commercial de Diam Bouchage, le prix de l’innovation commerciale et marketing récompense la maison Jeanjean (Languedoc) pour le lancement de sa gamme "Terre Nature" aux bouteilles en verre réemployables (dans les réseaux Biocoop avec l’intervention d’Oc Consigne).

Ce jury a également remis une mention spéciale au château Mauvinon (Saint-Émilion) pour son initiative de papier ensemencé pour emballer et protéger les bouteilles vendues à la propriété, avant d’être planté (pour produire des herbes aromatiques).

🏆Le prix du public pour l'application de la maison Georges Vigouroux

Parrainé par Olivier Merrien, le directeur général du groupe ICV, le prix du public est remis à la maison Georges Vigouroux (Cahors) pour son application "Stay In Touch With", une place de marché qui prend à rebours les demandes d’immédiateté des achats en ligne et ouvre un canal de communication aux propriétés avec leurs consommateurs (comme un réseau social).