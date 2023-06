Un nouveau laboratoire pour marquer le tournant vers l'agroécologie du groupe Dubernet

L

’événement a débuté par une visite guidée du laboratoire, suivi d’une prise de parole de Matthieu Dubernet. L’occasion pour le président du groupe, au-delà de la présentation des nouveaux locaux ce 23 juin à Montredon-Corbières, dans l'Aude, de marquer l'élargissement de son activité à l'agro-écologie et de rendre un hommage à son père Marc Dubernet, qui pour la première année depuis 56 ans d’œnologie, ne sera pas en première ligne durant les prochaines vendanges.

Ces nouveaux locaux, accompagnés de l’achat du bâtiment voisin et de sa réhabilitation dans les mois à venir, répond à la stratégie de développement scientifique et entrepreneurial du groupe avec le lancement d'une nouvelle filiale, Terra Mea, dont l'ambition est de porter les innovations en analyses de sols, développées sur le site de Montredon, sur l’ensemble des marchés agricoles.

Nous ne pouvons plus faire que de l’œnologie

Pour Matthieu Dubernet, « le vin étant le reflet de l’environnement dans lequel il est produit, et la vigne est vraie caisse de résonnance climatique, nous ne pouvons désormais plus faire que de l’œnologie, mais, nous devons élargir notre champ d’action à l’environnement. Il en va de notre responsabilité d’agronomes et d’œnologues envers nos clients, il en va de notre responsabilité de citoyen. La transition agro-écologique ne se fera pas seule, elle se fait d’abord par la transformation des entreprises, et sans doute en commençant par celles qui accompagnent et impulsent les gestes techniques de la filière agricole et viti-vinicole. »