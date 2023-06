Le sommelier Florent Martin devient Meilleur Ouvrier de France

D

éjà élu meilleur sommelier de France en 2021, le chef sommelier du Peninsula Paris Florent Martin conquiert à présent le très convoité titre de Meilleur ouvrier de France. Devant un jury d’experts composé de meilleurs sommeliers de France, d’Europe et du monde, mais aussi de journalistes et de grands spécialistes du vin, Florent Martin a eu le bonheur de recevoir la prestigieux distinction récompensant « son talent, la finesse de son palais, la subtilité de son nez, son savoir-faire et son savoir-être », a indiqué le jury.

Célébrée au cœur de la Sorbonne, la cérémonie de remise a honoré celui qui voit dans ce titre « l’aboutissement du long chemin parcouru, pour un métier de partage et de transmission où faire découvrir de nouveaux vins, être au contact de nos invités, faire le lien entre les vignerons et le consommateur, sont les raisons d’être qui m’animent chaque jour ». Le chef sommelier du Peninsula Paris s’est distingué au terme d’une dizaine d’épreuves au cours desquelles « dextérité, connaissances techniques modernes et traditionnelles, savoir-faire, mais aussi créativité et bon sens artisanal » ont été évalués, indique un communiqué. Les problématiques actuelles d'environnement et de durabilité figurent également au centre des attentions de ce concours, sur lesquelles Florent Martin s’est particulièrement distingué.

Environnement, thés et kombuchas

Le chef sommelier a ainsi « créé une carte des vins réunissant plus de 200 références, réalisée dans son entièreté à partir de toile de plastiques récupérés des océans et d’algues recyclées », précise un communiqué. A 35 ans, celui qui a découvert la restauration à travers ses premiers stages dans l’hôtel de ses tantes au cœur des Gorges du Verdon tutoie à présent les sommets de sa profession. Il s’est tourné vers la sommellerie à 15 ans avant de faire le grand saut à 18 ans en partant faire ses classes à Londres au Claridge’s de Gordon Ramsay. Il enchaîne ensuite au Louis XV à Monaco en tant que premier commis sommelier, et intègre en 2009 le Cinq, à Paris. Après son titre de meilleur sommelier de France en 2021, le restaurant où il opère décroche une deuxième étoile Michelin en 2022, confirmée en 2023.

Auprès d’une clientèle avide de nouveautés, le chef sommelier ne rechigne pas à s’aventurer vers d’autres accords, « servant un large éventail de thés ou kombuchas » pour emmener les dégustateurs vers d’autres terrains de jeux. « Ce développement offre aux convives qui font le choix du non alcoolisé, la possibilité de vivre les mêmes émotions que celles provoquées par l’harmonie idéale entre un mets et un vin », appuie Florent Martin.