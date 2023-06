Marie Wodecki élue meilleure jeune sommelière de France 2023

U

ne jeunesse qui a du talent. Sacrée meilleure élève sommelière des terroirs du sud-ouest et lauréate du challenge château Gassier en 2020, puis meilleure élève sommelière de France et finaliste du meilleur jeune sommelier de France en 2021, Marie Wodecki se distingue une nouvelle fois dans un concours professionnel en enlevant le titre de meilleur jeune sommelière de France 2023. Celle qui a découvert la sommellerie alors qu’elle était initialement engagée sur la voie de la pâtisserie gastronomique confirme donc sa propension à la performance en compétition, et remporte l’édition 2023 du concours ouvert à tous les sommeliers de moins de 26 ans.

En Corse

Depuis 1979, ce concours organisé par l’union de la sommellerie française (USDF) départage les meilleurs jeunes professionnels. En poste depuis septembre 2022 en tant que commis sommelière à l’hôtel de Crillon à Paris, Marie Wodecki s’est distinguée parmi les dix demi-finalistes qui se sont affrontés les 11 et 12 juin derniers à Biguglia, en Corse. L’association des Sommeliers de Corse (ASC) avait pour l’occasion concocté un programme mettant en avant leur île et les spécialités corses. A huis clos, les dix demi-finalistes se sont affrontés le premier jour à travers des épreuves théoriques et techniques, avant que les trois candidats finalistes se présentent sur scène le lendemain.

Associée au concours cette année, la cristallerie Lalique a offert au vainqueur une carafe 100 points en guise de trophée. Déjà finaliste de la dernière édition du concours en 2021, Marie Wodecki succède au lauréat précédent Clément Delécluse.