Bordeaux fête le vin à quai et son rayonnement auprès des cavistes et restaurateurs

es chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 37 000 pass dégustation enregistrés contre 35 000 en 2022, 245 000 dégustations soit +32 % par rapport à l’an passé, servies par 1 200 viticulteurs et négociants, 80 appellations représentées. Bref, Bordeaux fête le vin édition 2023 est un bon millésime.

Lors de la conférence de presse, ce dimanche 25 juin, Brigitte Bloch, présidente de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, n’a pas caché sa satisfaction : « La qualité des échanges, l’ambiance conviviale, l’enthousiasme des négociants, une bonne météo ont marqué cette fête qui a drainé tout type de publics, qu’il s’agisse de familles, de jeunes, de gens âgés ou handicapés et qui a été une édition festive avec des scènes musicales, des concerts, des animations, des spectacles notamment celui des drones, (500 drones ont illuminé le ciel bordelais les vendredi et samedi soir), une des nouveautés de l’édition 2023 » a-t-elle indiqué.

Tout en mettant l’accent sur l’organisation éco responsable et humaine de la manifestation. Ainsi les contenants, couverts, gobelets proposés sur les différents stands étaient entièrement compostables, la taille des contenants des plats réduits de façon significative et adaptée aux produits. Une « brigade verte » est venue sensibiliser le public à l’importance et au bon fonctionnement du tri sélectif.

Brigitte Bloch a tenu également à souligner les démarches solidaires des entreprises : des bénéficiaires de l’association Vacances et Familles ont été conviés par l’Office de tourisme de Bordeaux Métropole à passer une soirée à bord d’un voilier. Sur le stand de Gironde Tourisme, chacun était invité à pédaler au profit de l’association « A Vélo Sans Age ».

Intensifier ce mouvement

Allan Sichel, le président du CIVB, le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, a lui aussi exprimé sa satisfaction : « C’est une très belle édition » qui a démarré avec des avants premieres : « Dès le 15 juin, on a joué le Bordeaux local au travers de 126 points de vente (71 cavistes et 55 restaurants) lesquels ont amplifié cette dimension pédagogique et explicative des vins de Bordeaux » a-t-il expliqué. En rappelant que l’Ecole du Vin au travers de ses ateliers, avait fait le plein avec 14 000 participants, soit une progression de 32 % par rapport à l’édition 2022.

Et d’insister : « Bordeaux fête le vin doit rayonner davantage au travers des cavistes, des restaurants. Il faut intensifier ce mouvement pour la prochaine édition. La manifestation est un accélérateur, qui a un effet de levier. Il faudra trouver les moyens pour augmenter les relais ». Les dates du prochain Bordeaux fête le vin sont avancées : du 27 au 30 juin 2024.