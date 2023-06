De Sangosse commercialise la gamme phytothérapie de Biovitis

D

e Sangosse ayant acquis Biovitis en mai 2022, a fait le choix de recruter et structurer son équipe avant de lancer la commercialisation des produits. « Biovitis est une entreprise connue et reconnue dont on voulait garder l’identité. Il nous a fallu repenser les choses en terme humain et structurel pour intégrer cette nouvelle gamme » explique Christophe Zugaj, directeur communication et affaires publiques de l’entreprise.

Selon lui, « En termes de marché cette gamme était une solution très intéressante par rapport à la transition écologique. La commercialisation des produits Biovitis vise une accélération du déploiement de la phytothérapie agricole en France, et de la santé des plantes par les plantes. » En effet, les solutions fongicides originales homologuées par Biovitis en substance de base sont sans classement éco-toxicologique, sans Zone de Non-Traitement (ZNT), sans Délai de Re Entrée (DRE) et sans Limite Maximum de Résidus (LMR) grâce à leurs principes actifs issus de plantes. « Aujourd’hui on a des attentes fortes, notamment dans le bordelais. On voit une demande de plus en plus forte des producteurs et des distributeurs. Il y a un engouement qui devient plus intense et donc il est très intéressant de s'en saisir. »

Christophe Zugaj ajoute : « Cela ouvre une nouvelle voie très intéressante pour De Sangosse. Biovitis a développé un savoir-faire de fabrication et d’extraction qui respecte l’intégrité des propriétés des plantes qui les composent. Cette capacité en recherche et développement permettra d’élargir le champs de savoir-faire, de fabrication et d’extraction, ainsi que l’expertise et la dynamique d’innovation des gammes. »