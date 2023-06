Cette fois, c’est la Beaune pour la cité des vins de Bourgogne

D

ernière cité des climats et vins de Bourgogne à être inaugurée, l’installation de Beaune s’ouvre au grand public ce samedi 17 juin, avec un week-end festif partagé sur les deux autres sites, de Chablis et Mâcon. Au programme : musique, accords mets et vins, plus de 80 vignerons présents pour faire découvrir leurs vins.

Même si subsistent encore quelques travaux d'aménagement, cette semaine inaugurale a débuté mardi 13 juin avec une première visite organisée pour les mécènes, qui ont apporté à eux seuls 22 % des fonds, précise Olivier Le Roy directeur des cités.

Ils sont négociants ou vignerons bourguignons, mais pas seulement. Un groupe de donateurs américains, via des dîners de charité menés sous la houlette de l’importateur texan John Winthrop et fondateur du Wine Education Council, ont levé plus de 850 000 € dans l’espoir d’atteindre 2 millions d'euros d’ici fin 2025. “C’est une façon pour nous de soutenir l’éducation du vin au travers du réseau de cités et de rendre hommage à la Bourgogne pour tout ce qu’elle nous a apporté en 40 ans de collaboration”, selon l’importateur.

Mécènes américains de la cité de Beaune. Photo : Marie-Antoinette de Szczypiorski.

13 ans de réflexions

C’est en 2010 qu’est née dans l’esprit des vignerons l’idée d’un lieu culturel et touristique consacré à la valorisation du patrimoine viticole Bourguignon. En 2015, l’inscription des Climats de Bourgogne sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO a véritablement lancé le projet.

Ainsi le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), a créé l’Association Cité des Climats et Vins de Bourgogne, regroupant les trois sites, présidée actuellement par Benoit de Charrette. Cette dernière collabore main dans la main avec l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne, créée lors de la naissance du projet de classement Unesco en 2006.

Le bâtiment Cité appartient à la ville de Beaune, avec une délégation d’exploitation à l’Association des Cités, contrairement à Chablis et Mâcon, gérées directement par le BIVB. Olivier Le Roy dirige ainsi 4 entités, regroupant les trois cités et l’Ecole des Vins, installée dorénavant à cet endroit. Les 45 salariés, dont les métiers sont très variés, “seront ainsi traités de façon équitable grâce ce groupement d’employeurs”, se félicite Olivier Le Roy.

La cité de Beaune. Photo : Marie-Antoinette de Szczypiorski.

Un écrin

La scénographie à Beaune a été réalisée par Clarisse Garcia, l’agence Alice dans les Villes et occupe une surface de 1200 m2. On ne peut qu’être admiratif de la beauté du travail réalisé : un véritable écrin pour les vins de Bourgogne.

Dès l’entrée, vous êtes plongés dans un univers presque cinématographique, où l’élégance, la beauté, la sobriété et l’interactivité sont les maîtres mots d’un parcours qui se révèle être l’une des plus belles entrées en matière pour comprendre l’histoire et l’univers des vins de Bourgogne.

Les enfants ne s’ennuieront pas non plus, puisque des “cabottes” leur sont réservées pour qu’ils puissent eux aussi, participer à cet apprentissage.

75 à 90 minutes de visite

S’insère dans cette visite une partie dénommée Centre d’Interprétation des Climats, avec pour écran phare, la carte interactive géolocalisée et très précise des Climats de Bourgogne, limitée au vignoble de Côte d’Or.

Le billet d’entrée fixé pour les enfants à 9 € et 14 € pour les adultes, permet à l’issue du parcours muséal, de déguster un verre de vin de Bourgogne. Le lieu se veut un outil culturel et non de promotion comme le souligne Benoit de Charrette. Il faut compter 1h15 à 1h30 pour visiter la cité.

Au premier niveau du bâtiment, des salles sont privatisables pour des conférences, des expositions. Le second niveau accueille l’Ecole des Vins de Bourgogne qui propose des modules de formation complémentaires, pour aller plus loin dans la connaissance des vins de Bourgogne. Le troisième niveau est administratif et le dernier étage propose des accords mets et vins au bar “les accords”.

Cette cité beaunoise totalise 5 000 m2 (comprenant les terrasses), elle attend environ 140 000 visiteurs par an, pour un budget annuel de fonctionnement de 3,8 millions d’euros précise Olivier Le Roy.

Quant aux cités déjà ouvertes, elles font déjà l’objet d’excellents retours, de la part principalement de visiteurs “grand public” à Chablis et plutôt de groupes, comités, ou clubs à Mâcon.

Souhaitons à cet ensemble de Cités, toute la réussite qui lui est due, mais dans l’immédiat, tous les professionnels ayant découvert le site de Beaune cette semaine sont unanimes quant à sa capacité de mise en lumière des vins de Bourgogne.

Le parcours muséal. Photo : Marie-Antoinette de Szczypiorski .