Fabien Mistre devient le premier président de Vignerons Coopérateurs Sud

F

in avril, les fédérations des caves coopératives des Bouches-du-Rhône et du Var avaient entériné leur fusion avec la Coopération agricole Sud. Regroupant 82 coopératives et 51% de la production viticole régionale, cette nouvelle entité entendait faire valoir tout son poids dans les processus décisionnels touchant à la filière. Début mai, c'est le président de la cave varoise des Vignerons de Correns Fabien Mistre qui, à l’unanimité de l’ensemble des administrateurs, a été élu président de cette nouvelle section des Vignerons Coopérateurs Sud, spécifique à la filière viticole au sein de la fédération de la région Sud de la Coopération agricole.

La filière vin représentant 50% du chiffre d’affaires de la Coopération agricole, la formation de cette nouvelle entité répond autant à un alignement des forces coopératives qu’à « l’intérêt d’une structure fédératrice et la nécessité de former une maison commune, exigeante, efficace et adaptée aux attentes des vignerons coopérateurs, pour un collectif en phase avec les évolutions sociétales et environnementales », explique Fabien Mistre, qui est également trésorier du bureau national des Vignerons coopérateurs. « Je me suis porté candidat à la présidence de cette nouvelle organisation pour mener un travail qui me tient à coeur pour l'avenir de nos caves », valide le nouveau président.

Discussion ouverte

Pour l'heure la fédération vauclusienne des caves coopératives n'a pas encore intégré cette entité, mais Fabien Mistre confirme que « les discussions sont ouvertes et avancent, sachant que des passerelles existent déjà car des caves du vaucluse sont déjà adhérentes de la Coopération agricole, et de la fédération des caves de vaucluse », appuie le nouveau président des Vignerons coopérateurs Sud.

A ses côtés, les membres du bureau et du conseil d'administration sont issus des départements viticoles, var, bouches du Rhône, vaucluse,alpes de haute-Provence et hautes-alpes. Bastien Simon, de la cave de Grambois, Laurent Rougon, des Celliers de l’Issole, et Didier Pauriol, du vignoble du Roy René sont les vice-présidents. Thierry Icard, des Vignerons du Castellas, est le secrétaire général, Jean-Alain Marcel, du hameau des Vignerons de Carcès est nommé trésorier, et Frédéric Port, de la cave de Pierrevert devient secrétaire général adjoint.

« Les membres de la section, répartis à égalité de départements, ainsi qu’un représentant de la distillerie ont acté ce bureau », précise un communiqué. Après quoi ils ont posé les jalons du fonctionnement de la section et ont commencé à s’atteler aux premiers travaux. « Le travail sur la mesure de distillation qui s'enclenche est notre travail prioritaire», confirme Fabien Mistre. Lui aussi vigneron, le président de La Coopération Agricole Sud Stéphane Honorat salue la formation de la nouvelle entité et son bureau, dont il est administrateur.