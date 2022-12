Les caves coop du Var et des Bouches-du-Rhône fusionnent avec la Coopération Agricole Sud

D

ans les cartons depuis trois ans, le projet de rapprochement entre les fédérations des caves coop du Var et des Bouches-du-Rhône et la Coopération Agricole Sud vient d’aboutir. Les trois entités ont conclu un accord en ce sens le 2 décembre dernier. La fusion définitive interviendra le 25 avril prochain au cours de l’assemblée générale de la Coopération Agricole Sud. « Plus fort ensemble pour développer la coopération agricole dans notre région et renforcer nos structures », a lancé Stéphane Honorat président de la Coopération Agricole Sud lors de la signature cet accord au terme duquel les salariés des deux fédérations viticoles seront intégrés.

Une section viticole ad hoc va par ailleurs être créée. « Les vignerons coopérateurs de la région Sud regrouperont ainsi 81 caves coopératives, près de 6 300 vignerons coopérateurs et 51 % de la production régionale », souligne de son côté Luc Jauffret, président de celle des Bouches-du-Rhône.

Au plus proche de la problématique des territoires

« Cette nouvelle section Vignerons Coopérateurs Sud va fonctionner de la même manière que son équivalente à l’échelon national. Elle dispose d’une autonomie opérationnelle pour un maximum d’adaptabilité », indiquent les protagonistes dans un communiqué de presse. Elle s’est également dotée d’antennes départementales pour « être au plus proche de la problématique des territoires ». De nouveaux services organisés autour de cinq pôles de compétences.