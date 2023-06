Les 10 machines et nouveaux produits qu'il ne fallait pas rater Ã  Enovitis in Campo

P

our son édition 2023, le salon italien Enovitis In Campo jette son camp de base en Lombardie, près du Lac de Garde. Ces 07 et 08 juin à Polpenazze del Garda, les visiteurs ont pu découvrir nombre de nouvelles solutions pour la culture de la vigne. Tour d'horizon non exhaustif et en photos, d'abord avec 5 machines et produits prêts à l'emploi, puis 5 autres en développement.

Sicma : un cultivateur et intercep dont seules les dents se lèvent

C'est son petit plus, ou son gros avantage, selon le point de vue : pour travailler le sol un inter rang sur deux tout en désherbant les rangs, les dents de ce cultivateur Lama DX équipé d'interceps, et seulement elles, s'abaissent ou se relèvent. Chacune dispose de son vérin. Le système est donc bien différent des cadres de cultivateurs devant être entièrement relevés lorsqu'on ne veut utiliser que les interceps. "L'avantage est qu'on ne change pas le centre de gravité de l'ensemble au travail, décrit Isaia Di Fulvio, chef ingénieur. Se faisant, on diminue aussi le risque de casse sur les tubes, il y a moins de contraintes". Deux modèles disponibles pour vignes plantées entre 2 et 3 m. Cet outil a retenu l’attention du jury du salon qui lui a décerné un « New Technology » award.

BFM lance une rogneuse électrique

Radio rognage : BFM, fabricant italien maintenant bien connu en France, se distingue par la proposition d’une rogneuse électrique. Cette écimeuse électrique synchrone appelée CM-SNE a reçu un prix « Technology Innovation Award » à l’occasion du salon. Dotée de deux moteurs électriques, elle était présentée attelée portée à l’avant d’un Trekker 3 – 85 de Landini, version S dont le constructeur avance qu’il s’agit du tracteur à chenilles le plus étroit du marché : 1,15 m de largeur hors tout. Pour cela, Landini repart aussi avec un prix « New Technology ».

Vignetinox redresse les tuteurs métalliques

Des kilomètres de câbles ! C’est ce qu’avale la nouvelle machine de Vignetinox. Démonstration à l’appui pendant le salon, la « Radrizza Tutori » redresse les tuteurs coudés et tordus métalliques, de tous diamètres, qui lui sont insérés d’un côté. Ceux-là ressortent de l’autre côté de la machine complètement redressés. Un coup de baguette magique pour ceux qui voudront bien la louer à raison de 500 €/jour. Vignetinox promet pour ce recyclage un débit pouvant atteindre 8000 m de tuteurs redressés en 8h.

Cima pulvérise à des doses variables

VRT pour Variable Rate Technology. Le fabricant de pulvérisateurs italien Cima propose avec cette technologie une pulvérisation à dose variable en fonction d’une cartographie rentrée dans la console. Cette carte basée sur la vigueur présente des zonages de différentes couleurs. Cima a adapté une électronique faisant modifier la quantité de bouillie appliquée en fonction de la couleur rencontrée par GPS. Pour cette initiative Cima obtient un « New Technology » award.

CBC / Biogard lance un aérosol connecté à phéromones

L’Eudémis n’a qu’à bien se tenir ! Dans le but d’améliorer encore la lutte biologique contre l’insecte, Biogard et sa maison mère CBC proposent un aérosol diffuseur de phéromones avec un boitier associé dont le déclenchement est contrôlé à distance. « Les spray sont programmés, nous dit-on sur le stand. Cette solution que nous avons appelée Mister L et alternative aux autres solutions sur le marché, est plus simple d’installation. Elle ne demande que 2 à 4 unités par ha. La petite bombe tient toute l’année ». « New Technology » award aussi.

Emballement dans les prototypes et pré-séries

Allonger la rémanence du cuivre

Manica ajoute la zéolite au cuivre pour une rémanence plus longue. Ce système appelé CRC doit assurer la libération sur un temps plus long de la matière active. « L’objectif est de passer de 7 jours d’efficacité à environ 15 jours. Le cuivre ne serait pas disponible de suite mais libéré sur un temps plus long, grâce à la zéolite. La formule est encore secrète et nous attendons les autorisations pour la mise sur le marché de ce prototype ».

Rivulis diversifie ses solutions pour la vigne

L’innovation challenge 2023 du salon a récompensé Rivulis pour son projet d’irrigation au goutte-à-goutte associée à des techniques de climatisation pour contrer les effets négatifs des canicules, des pénuries d'eau et des gelées tardives. Cette « irrigation multifonctionnelle », expérimentée avec l’université de Bologne, aurait eu comme résultat en 2021 une augmentation de 20 % de la production avec un maintien du degré brix et une réduction des dommages causés par les gelées tardives. Un développement qui s’ajoute à un premier réalisé en partenariat avec l’université de Milan, pour lequel Rivulis a expérimenté une irrigation à taux variable en fonction de variabilités du potentiel intraparcellaire. Les résultats des tests réalisés à Franciacorta au cours de la période de deux ans 2020-2021 ont présenté une économie d'eau de 17% par rapport à l'irrigation traditionnelle.

Avec l'achat de l'entreprise Jain, Rivulis montrait aussi son système anti gel d'aspersion.

Merlo rend son Cingo autonome

Après l’électrification du petit chenillard montrée au salon Eima, voilà venu le temps de l’automatisation. Merlo faisait évoluer au milieu des rangs de vigne un Cingo autonome et qui pulvérise. L’engin se dirige grâce à un Lidar et à son GPS RTK. « Ce prototype possède 4h d’autonomie électrique, précise l’équipe italienne du constructeur. Il mesure 755 mm de large et embarque 200 l de bouillie ». Le pulvérisateur est de marque Ideal. Il s’agit d’un petit atomiseur avec 2 x 5 buses. Ce Cingo électrique autonome avance à une vitesse de 3 km/h. Il stoppe automatiquement lorsqu’il rencontre un obstacle à environ 1,5 m de lui, expérience vécue !

Un brûleur pour désherber la ligne de souches

Elle, ne fait pas dans le détail, elle crame tout ce qui est sous les souches. Cette PFV d’1,3 m de large de Mingozzi Group, présentée portée arrière, supporte un double réservoir de propane. Deux modules à deux fois 4 sorties sont orientés sur le rang, côté droit en avançant, pour brûler tout ce qui dépasse du sol. En Italie, malgré le débat sur la décarbonation ou la baisse des émissions, le traitement thermique des herbes n’a pas dit son dernier mot.

Plateforme de traitement

Enfin, plus original, au détour d’une rangée, une plateforme télécommandée transporte un combiné pulvérisateur et distributeur d’engrais. Proposé par WGreen, cet Asnot – âne en piémontais – est électrique. Pensé pour les vignes en pentes, avec un centre de gravité bas et doté de 6 roues, il peut tourner pendant 6h. Il embarque 120 l de bouillie qu’il pulvérise aidé d’une turbine. Quatre buses sont disposées de chaque côté droit et gauche. Avec un châssis large d’1m, il est adapté aux vignes plantées à partir d’1,5 m. Côté poids, la bête atteint 540 kg.

A Enovitis, de nouvelles solutions ont été présentées. Plus qu’à les expérimenter.