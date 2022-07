Enovitis installe les nouveaux tracteurs et outils dans les vignes

A

perte de vue ! Dès l'arrivée au domaine Tenuta Ca' Bolani, situé à Cervignano del Friuli, entre Venise et Trieste, on ne voit pas la fin des alignements de stands et de machines. En ces 23 et 24 juin, le thermomètre affiche déjà 24 degrés au petit matin, à l'ouverture du salon Enovitis in Campo. La tendance est là : l'édition s'annonce chaude, tant dans le fond de l'air qu'en termes de nouveautés.

Tant et si bien que les pulvérisateurs à panneaux récupérateurs Bertoni tentent de raffraichir l'air. Derrière les buses diffusant les embruns du matin, coup de chaud avec une autre machine, un combiné pulvé-rogneuse traîné et deux rangs. La rogneuse est une Pellenc et le pulvé, un nouveau TR de la marque, renforcé pour recevoir cet autre outil. "Mais d’autres montages sont possibles, précise le constructeur. Nous avons déjà associé des machines Ero à notre tunnel multifonction. Nous pouvons aussi y fixer des épampreuses ou des effeuilleuses. Nous avons conçu un système de montage et démontage rapide des outils pour cela". A côté de Bertoni, le fabricant italien Padano montre ses trois systèmes de filets anti-grêle promis indémaillables, à attaches par sandows et mâchoires, baguettes alu ou encore installés à l'aide de longues tiges. Malheureusement pour la concurrence, Padano ne dispose pas encore de partenaires pour la commercialisation en France.

Plus loin, le robot chenillard large Slopehelper fait le show dans les deux rangs qui lui sont consacrés. Il réalise un travail combiné de tonte et d'épamprage. Si l'outil impressionne par sa taille, sa motricité électrique, il surprend aussi par l'absence de bumpers de sécurité. Mais c'est la taille du stand abritant les robots "frencese" de Vitibot qui surprend. Deux Bakus font une démo simultanée de désherbage mécanique, tandis qu'un 3ème est présenté équipé pour la pulvérisation confinée. Beaucoup de spectateurs à la clé. Succès garanti. D'autant que finalement, peu de fournisseurs de robots sont présents.

L'intérêt de cette 16ème édition du salon est aussi de montrer les derniers tracteurs et de pouvoir monter à l'intérieur. A l'instar des Stage V T4 de New Holland, MF3 de Massey Ferguson, Nexos de Claas, etc. Il faut beaucoup marcher le long des entrées de rangs car ils sont bien éparpillés. Tous les grands constructeurs sont là ou représentés par un concessionnaire. Seuls Grégoire et Pellenc semblent avoir décliné. Mais les tractoristes ne nous attendent pas forcément où on voudrait. Pour preuve, Kubota montre son premier pulvérisateur vigne. « C’est le résultat du rachat de Fede - un fabricant espagnol - par Kubota, précise la marque. Ce pulvé est destiné à plusieurs pays, dont la France. Il s’agit d’un modèle pneumatique traîné deux rangs pour des vignes plantées de 2 à 3,5 m. Nous proposons quatre cuves, jusqu'à 3 000 litres de capacités. Nous avons même créé une application "H30" pour calculer automatiquement la vitesse à adopter. »

Après une pause fraicheur et être entré dans une autre parcelle, on se rend compte que l'élévation du débit de chantier est aussi un sujet en Italie et à Enovitis. Non seulement Ero y montre son effeuilleuse à technologie double pour gagner en vitesse Vitipulse Combi, mais Olmi double l’effeuillage avec un nouveau modèle deux rangs complets, à jet d'air sous pression, pour vignes d’1,9 à 3 m d’inter-rang.

Enfin, le spécialiste italien de l'irrigation Irritec dévoile la station météo connectée héritée du rachat d'une autre PME italienne, Netsens. Soit on dispose de stations sur son domaine, soit l'on profite d'un maillage plus importants jusqu'à 30 points de relevés. Les stations relèvent l'hygrométrie, la pluviométrie, les indications de vent, et bien-sûr la température. Pour ce qui est de ce coin du Frioul, la chaleur n'a pas arrêté les visiteurs. Plus de 7000 d'après l'organisation, soit 10 % de plus que l'édition précédente en 2021.