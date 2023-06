SoWine acquiert MyBalthazar pour renforcer son expertise digitale

A

ttendue chaque année pour son baromètre des tendances de consommation dans l’univers des vins et spiritueux, l’agence de conseil en marketing et communication SoWine a annoncé l’acquisition de MyBalthazar, « plateforme d'analyse des réseaux sociaux et de mesure de la visibilité digitale dédiée au monde du vin, du champagne et des spiritueux », indique un communiqué. Cette acquisition vient « étendre et consolider l’offre de services et l’expertise ‘digital & social media’ de SoWine », poursuit un communiqué qui ajoute que cette absorption offrira un tableau de bord synthétique, concentré en une seule plateforme, et un outil de pilotage ad hoc des activités social media au service des clients.

En intégrant cet outil d’algorithme de 'scoring' dans son offre SoWine offre à ses clients « une mesure en temps réel de leur score digital, pour leur permettre de calibrer leur présence sur les réseaux sociaux ». L’outil développé par MyBalthazar permet également l’étude dynamique concurrentielle, comparant en temps réel sur chaque réseau et analysant les performances sociales comparées, le profil précis des communautés et le suivi en temps réel des posts publiés par les socionautes. Créée en 2016 par Benjamin Sonet et Bernard Camu, la plateforme d’analyse des réseaux sociaux et de mesure de la visibilité digitale MyBalthazar annonce parmi ses clients les champagne Bollinger, Palmer ou Taittinger ainsi que les châteaux Latour, Pavie et Talbot.

I mage et notoriété

A l’occasion de cette vente, Benjamin Sonet rejoint, en qualité de consultant, le pôle digital & social media de SoWine. « L’acquisition de cette technologie propriétaire nous permet d’offrir un service toujours plus pointu, précis et efficace, au service de leur image et de leur notoriété », déclare Marie Mascré, co-fondatrice et directrice associée de SoWine aux côtés de Sylvain Dadé. L’agence de conseil en communication et marketing aux entreprises vinicoles fondée en 2006 opère donc à un mouvement de croissance supplémentaire après ses implantations successives à l’étranger, à Londres en 2020 puis New-York en 2021.