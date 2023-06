Salon complet et record de fréquentation pour le prochain Sitevi ?

A

six mois de son ouverture, prévue le 28 novembre 2023, le Sitevi affiche un taux de remplissage inédit. « Nous avons déjà vendu 90% du salon, se félicite Laurent Noël, directeur de la division générale des salons professionnels de Comexposium. Le prochain Sitevi occupera la totalité du parc des expositions de Montpellier et affichera complet ».

Malgré la crise qu’elle traverse, la viticulture ne cèdera pas plus de place à la filière des fruits et légumes ou des olives. « Le business doit vivre et les viticulteurs continuer à avancer. Il y a une attente forte du marché sur le Sitevi et nous n’avons pas de désistements ou d’exposants nous demandant de réduire leurs surfaces » assure le directeur. Certains demandent même de plus grands stands que d’habitude. « Nous n’acceptons pas forcément car je privilégie la taille de l’offre à la taille des stands pour faire venir le maximum d’acheteurs et maximiser le retour sur investissement des exposants » continue-t-il.

Tous les gros seront là

Du côté des machines à vendanges, les visiteurs retrouveront Pellenc, CNH, Bobard, et Ero. Ayant fait le choix d’organiser son propre salon, Grégoire ne devrait en revanche pas être de la partie. Laurent Noël laisse au concessionnaire la porte ouverte. « Tant que le salon n’est pas ouvert, tout est possible, et sauf exceptions, tous les gros sont là ».

Le directeur se réjouit notamment de la présence de Kuhn, Maschio Gaspardo, Actisol, Euroviti, Clemens, Claas, Kubota, ou Vitibot pour le travail du vignoble, de Bayer, Belchim, Bioline, De Sangosse ou Yara pour l’agrofourniture, de Bucher Vaslin, Pera Pellenc, Della Toffola, Amos, Diemme, Seguin Moreau ou Vivelys, pour le matériel de cave, et de Diam, Gaï, Smurfit Kappa ou Verallia pour la mise en bouteille.

144 entreprises exposeront pour la première fois, dont 123 internationales, signe pour le directeur que « le Sitevi est vraiment reconnu comme un incontournable pour les marques viti-vinicoles ». Laurent Noël veut aussi travailler sur l’international du côté du visitorat. « Et nous allons aller chercher des viticulteurs de toutes les régions de la France. Nous avions fait une belle performance en 2021 avec 51 000 participants de 61 pays. Comme tous nos salons en 2023, je m’attends à ce que nous battions le record de fréquentation lors de la prochaine édition ».

Robots, nouvelles technologies, emploi…

Il promet beaucoup de robotique, un espace dédié aux nouvelles technologies, et, « pour aider la filière à relever les enjeux qui l’attendent », cinquante conférences et ateliers travaillés avec l’IFV sur la création variétale, les vins bio, le pilotage des vinifications, les équipements numériques, la limitation des intrants, les maladies de la vigne, le dépérissement, et le changement climatique.

« Avec un espace job dating renforcé, le Sitevi entend en outre se positionner comme un fort vecteur d’emploi en viticulture » poursuit Laurent Noël. Pour optimiser les temps de présence des visiteurs, le les organisateurs du salon leur proposeront comme en 2021 de réserver des créneaux avec les exposants de leur choix.

Les nominés aux « Innovation Awards » seront dévoilés lors d’une conférence de presse fin septembre. Le jury présidé par Christophe Riou, le directeur de l’IFV, se réunira une dernière fois en novembre, et remettra ses prix aux lauréats lors de la soirée de gala du 28.