ProWein revient à Hong Kong et Vinexpo teste Singapour

eux organisateurs de salons professionnels d’aide à la commercialisation des vins pour un seul titre : celui de leader dans le monde en général, et en Asie en particulier. Nouvel épisode dans la concurrence asiatique entre l’organisateur allemand Messe Düsseldorf (ProWein et ProWine) et le groupe français Vinexposium (Wine Paris & Vinexpo Paris, Vinexplorer…). Le premier vient d’organiser le salon ProWine Hong Kong du 10 au 12 mai en revendiquant 140 exposants et 11 733 visiteurs en marge du salon agroalimentaire Hofex (42 556 visiteurs en tout). Le second a tenu sa première édition de Vinexpo Asia à Singapour ces 23-25 mai et annonce 1 000 exposants (65 % d’internationaux et 35 % de français) pour 9 989 visiteurs (venant majoritairement de Singapour, Chine, Malaisie, Vietnam et Thaïlande).

Dans les deux cas, les organisateurs estiment avoir marqué le retour des salons du vin en Asie (le salon Tang Jiu Hui qui s’est tenu ces 12-14 avril à Chengdu en Chine étant écarté comme plus local), et revendiquent le titre d’évènement majeur en Asie. En tant que « hub pour le commerce du vin en Asie » annonce Prowein (effectivement premier en termes de visitorat). En tant que « renforcement du positionnement comme premier rassemblement pour les professionnels de la région » indique Vinexpo (en effet premier pour le nombre d’exposants).

Hong Kong ou Singapour ?

La question de savoir s’il faut privilégier Singapour à Hong Kong reste à trancher. « En tant que premier salon international des vins et spiritueux à se tenir à Hong Kong après la pandémie, même s'il s'agit d'une étape supplémentaire vers le monde post-covid pour le secteur du vin, nous pensons que Hong Kong est toujours l'un des marchés de consommation de vin les plus importants et aussi le port vers les marchés de l'Asie du Nord-Est » déclare Peter Schmitz, le directeur de ProWein. Pour Rodolphe Lameyse, le PDG de Vinexposium : « les retours positifs sur l'événement de cette année à Singapour ont démontré l'immense potentiel et l'importance du marché asiatique pour l'industrie des vins et spiritueux ». Loin de choisir une cité asiatique, les salons les cumulents. Si ProWine Hong Kong reviendra les 14-16 mai 2024, ProWine se tiendra d’ici là à Shanghai (8-10 novembre), à Tokyo (10-12 avril 2024) et Singapour (23-26 avril). Vinexpo Asia alternera à l’avenir entre Hong Kong (en 2024) et Singapour (2025), prévoit des rendez-vous d'affaires en Corée du Sud (Vinexpo Mettings 5-6 octobre à Séoul) et se projette sur un prochain retour à Shanghai. De quoi alimenter la concurrence entre les évènements, et le casse-tête des arbitrages entre ces multiples salons pour les exposants et visiteurs.