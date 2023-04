Le salon Vinexpo alternera entre Singapour et Hong Kong

O

ù se trouvera le centre de gravité des ventes de vin en Asie à l’avenir : toujours à Hong Kong ou désormais à Singapour ? Se gardant de trancher, l’organisateur de salon Vinexposium mise sur les deux villes. Vinexpo Asia se tiendra ainsi pour la première fois à Singapour du mardi 23 au jeudi 25 mai prochains, avant de revenir à Hong Kong en 2024 (la dernière édition de ce rendez-vous remontant à 2018, covid oblige).

Soit une présence du salon Vinexpo Asia à Singapour les années impaires et à Hong Kong les années paires, avec l’objectif de proposer « un événement annuel incontournable pour les professionnels du vin et des spiritueux dans la région » indique un communiqué, ajoutant que « cette stratégie témoigne de la volonté de Vinexposium d’affirmer sa position de leader dans le secteur des vins et spiritueux en Asie ». Il faut dire que la concurrence s’intensifie en Asie, le salon allemand ProWein déclinant son rendez-vous commercial à Singapour (quatrième édition ce 25-28 avril au sein du salon Food & Beverage), Hong Kong (10-12 mai prochains au sein du salon Hofex), Shanghai (8-10 novembre prochains) et Tokyo (10-12 avril 2024 au sein de Wine & Gourmet Japan).

Compétition

À la stratégie suivie par ProWein de rendez-vous annuels de taille relativement modeste en marge de grands salons agroalimentaires, Vinexpo répond donc par un évènement tournant, mais plus massif. Pour sa première édition à Singapour, Vinexpo Asia annonce ne plus avoir aucun de ses 1 000 stands à vendre et cible 8 000 visiteurs professionnels. En 2022, ProWine Singapore ne revendiquait que 230 exposants, mais pour 8 500 visiteurs. Phoot : Le dernier salon Vinexpo Asia s’est tenu en mai 2018 à Hong Kong.