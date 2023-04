S

e tenant du 10 au 12 mai, le salon ProWine Hong Kong constituera le premier grand rassemblement du secteur du vin et des spiritueux à revenir à Hong Kong depuis que la ville a supprimé toutes les restrictions relatives au Covid-19. Mais au moment où les organisateurs d'événements et les chefs d'entreprise se déplacent vers d'autres villes, y compris Singapour, rivale régionale de Hong Kong, l'attrait du salon pour le commerce des boissons alcoolisées en Asie et en Chine continentale sera mis à l'épreuve.

Les acheteurs et producteurs locaux impatients de renouer les liens

Cette année, les organisateurs de ProWine Hong Kong ont tout mis en œuvre pour assurer son retour. La prochaine édition proposera de multiples conférences, forums, masterclass et autres animations au sein du Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC), concomitamment avec le principal rassemblement asiatique de la gastronomie et de l'hôtellerie, HOFEX. Les pavillons nationaux des pays producteurs parmi les plus grands au monde seront de retour, notamment ceux de la France, l’Allemagne et l’Italie. « Nous espérons que ce salon permette de rassurer le secteur et de lui apporter des opportunités commerciales. Les acheteurs locaux et les producteurs de vin sont impatients de s’informer de nouveau et de rétablir des ponts entre le secteur du vin et le reste du monde », déclare Josh Gu, directeur de projet auprès de ProWine Hong Kong, qui répondait aux questions de Vino Joy News sur ses attentes à l’égard du salon. « Pour être honnête, il faudra encore du temps pour que le secteur renoue à 100 % avec son niveau d’avant le Covid-19, mais le premier pas que nous faisons ensemble est vraiment important », poursuit-il, ajoutant: « Hong Kong reste l'une des villes les plus actives et les plus professionnelles d'Asie en ce qui concerne le marché du vin. De plus, l'un des principaux attraits de Hong Kong réside toujours dans son rôle de vitrine pour les producteurs du continent vis-à-vis des marchés internationaux », note-t-il.

Les objectifs quasi atteints

« L'une des nouveautés de ProWine Hong Kong 2023 porte sur la participation de producteurs situés en Chine continentale. Hong Kong sert non seulement de port pour les vins du monde entier vers le marché asiatique, mais aussi pour les vins issus de la Chine continentale vers l'Asie », déclare Josh Gu, tout en soulignant l'importance stratégique de Hong Kong. L’une des problématiques auxquelles ProWine Hong Kong est confronté cette année réside dans sa proximité avec Vinexpo Asia. Ce dernier a été déplacé pour la première fois de Hong Kong à Singapour en raison des politiques restrictives menées par la ville en matière de Covid-19, et il est programmé seulement 11 jours après ProWine Hong Kong. Ce timing fait craindre une dispersion des visiteurs et des exposants. Interrogé sur cette concurrence, Josh Gu se montre confiant quant à l’envergure et à la fréquentation de ProWine Hong Kong. « Nous sommes confrontés à la concurrence d'autres événements dans le monde du vin, mais nous ne sommes pas inquiets. Dès que nous avons lancé les préparatifs pour ProWine Hong Kong, nous avons établi un objectif précis concernant la superficie du salon, et nous l’avons déjà atteint » conclut Josh Gu.