Le salon ProWine Singapour devient annuel

rganisé du 5 au 8 septembre dernier dans « la ville du lion », ProWine Singapour s'est clôturé sur une note positive, rassemblant 230 exposants de qualité venus de 27 pays et régions venus rencontrer 8 500 visiteurs du monde entier. Le visitorat progresse ainsi de près de 20 % par rapport à la dernière édition qui s'est tenue en 2018. Singapour est intervenue rapidement pour relancer les affaires en levant les restrictions de déplacement imposées par le Covid-19. L’édition 2022 du salon s’est déroulée sur quatre jours au parc des expositions Singapore Expo parallèlement au FHA - Food & Beverage. Un large choix de marques internationales de vins et spiritueux, de solutions et de concepts destinés aux différents marchés consommateurs de la région était représenté.

Augmentation des échanges

Selon Richard Hemming, Master of Wine et responsable vin pour l’Asie auprès du 67 Pall Mall, le salon a été très animé pendant les quatre jours. « En regardant autour de nous, on voyait des gens qui discutaient, dégustaient et échangeaient sur chaque stand. Il ne fait aucun doute que c’était la première fois en quatre ans qu’on a pu véritablement échanger de cette manière. Fort de ce succès, le salon va se renforcer dans les années à venir ». Joan Anton Romero, fondateur et directeur général de la société Glass Canned Wines, basée à Barcelone, a affirmé que « chacun des quatre jours a été intense. Nous avons rencontré des distributeurs, des détaillants, des hôteliers et des restaurateurs provenant de Malaisie, du Vietnam, du Cambodge, de Mongolie, du Japon et de Chine. Nous savons que Singapour représente la principale porte d’entrée à l’Asie. ProWine Singapour nous a offert une occasion inégalée pour mettre en valeur nos produits dans la région ».

De son côté, Gernot Ringling, directeur général de Messe Düsseldorf Asie, a expliqué que, « en tant que premier salon dédié aux vins et spiritueux à revenir dans la région suite à la pandémie, il était très encourageant de constater que les producteurs, les distributeurs et les détaillants ont pu renouer des liens, renouveler leurs relations et créer de nouveaux prospects ». La prochaine édition de ProWine Singapour, qui adopte désormais un rythme annuel et se déroule conjointement au FHA - Food & Beverage, aura lieu du 25 au 28 avril 2023 au Singapore Expo. Le passage à un format annuel permet de mieux répondre à l’augmentation des échanges et aux besoins du secteur.