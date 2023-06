Quels impacts environnementaux des itinéraires viticoles sans désherbage chimique ?

A

fin de croiser et d’identifier les impacts environnementaux potentiels de plusieurs itinéraires techniques alternatifs au désherbage chimique dans les vignes bourguignonnes, mais également de sensibiliser la filière aux impacts environnementaux le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) a commandité une étude réalisée par l’équipe mixte Institut Français de la Vigne et du vin (IFV)-SICAREX Beaujolais.

Pour réaliser cette étude, c’est la méthode d’ACV qui a été retenue. L’ACV est une technique d'évaluation des aspects et des impacts environnementaux potentiels associés à un système de produits, en l’occurrence les produits de la filière vitivinicole. Le BIVB s’est penché plus particulièrement sur la part de contribution du désherbage dans l’ensemble des impacts environnementaux de tout l’itinéraire technique.

4 itinéraires sur 26 parcelles

4 types d’itinéraires techniques de désherbage alternatifs au désherbage chimique ont été retenues sur 26 parcelles de domaines bourguignons sur l’année 2021/2022 représentant une diversité de pratiques d’entretien du sol : 100% désherbage mécanique de l'inter-rang (9 parcelles), 1 rang sur 2 en désherbage mécanique /enherbement naturel (5 parcelles), 100% en enherbement naturel de l'inter-rang (6 parcelles) et 1 rang sur 2 en enherbement naturel / enherbement annuel semé (3 parcelles). Pour cette expérimentation 3 parcelles désherbées 100% chimiquement ont été étudiées en référence.

Dans un second temps, les processus reliés à la gestion de l’herbe ont été isolés dans le but de calculer leur impact environnemental et de les comparer entre eux. Une analyse a permis de déterminer la part qu’ils représentent dans les impacts environnementaux de tout l’itinéraire technique. Ils sont au nombre de 7 : fabrication des herbicides, émissions des herbicides dans le milieu naturel, fabrication des tracteurs et outils utilisés, combustion de carburant, fabrication des semences de couverts végétaux, émissions d’azotes liées à la dégradation des couverts végétaux et la capture de carbone dans le sol liée à l’implantation de couverts végétaux.

Voici quelques graphiques illustrant certains résultats de l’étude :

Résultats d'ACV, impacts de 4 types d’itinéraires techniques de désherbage différents sur l’indicateur « changement climatique » (UF = désherber 1 ha de vigne lors de la campagne 2020, méthode = ILCD 2011) source : BIVB

source : BIVB

Source : BIVB

Couplée à l’analyse économique de ces itinéraires et avec la prise en compte des contraintes agronomiques viticoles de chacun.e cette technique d’évaluation ne permet pas de faire le choix à la place des viticulteurs d’un itinéraire plus vertueux ou qui se voudrait le meilleur, il permet en outre d’identifier les tâches les plus susceptibles d’émettre des GES, d’éviter les transfert de pollution et de faire peut-être pire que mieux. Il est utile de rappeler que les émissions compensées à l’échelle d’une entreprise ou d’une filière ne sauraient remplacer la réduction des émissions.

L’ACV fait ses preuves comme outil d’analyse et comme appui pour des pistes d’amélioration des pratiques. Les pistes de perfectionnement s’orientent vers un meilleur suivi des consommations de carburants (campagnes de mesurers), un meilleur suivi des productions des enherbements et impacts réels sur le stock de carbone du sol, une amélioration des modèles de transfert de l’azote et de l’érosion des sols avec enherbement.

Pour en savoir plus : Etude du BIVB