Orange, la 4è couleur de vin ?

L

’étude menée par Viavoice* montre que les vins orange s’installent en France : un quart des personnes interrogées ont déjà entendu parler du vin orange, et parmi ces personnes, 43 % en consomment. Elles se répartissent à 46% hommes, 39% femmes, 53% dans l’agglomération parisienne. Sans surprise, les moins de 35 ans dominent avec 69%, suivis par les 35-49 à 47%.

La consommation se fait d’abord comme apéritif, ce qui semble logique puisque les jeunes sont plus adeptes des tapas et apéritifs que des repas structurés. Quant aux lieux d’achat, le caviste arrive en tête avec 41%, suivi de l’achat direct chez le vigneron ou dans un salon. Internet ne représente que 15%.

Tous les cépages ont leur chance

Gérard Bertrand sort trois nouvelles cuvées de vins orange et explique sa démarche : « Il y a quatre ans, j’ai réuni 75 vins pour les déguster. La qualité était hétérogène, souvent trop d’acidité, trop de tanins, des parfums « funky » (pas très propres). Beaucoup de vins manquaient d’arômes. Il faut leur donner une appétence ».

Il explique que les vins bio et nature étaient « funky » au début, et que le style s’est normalisé. Il poursuit : « La compétition va s’installer, tous les cépages autochtones ont leur chance, car justement avec de vin orange, le cépage n’est plus un critère de choix ». Il croit aux cépages aromatiques et aux assemblages et rappelle que les vins sont concurrencés par les cocktails, car ils sont « fun » et procurent une bonne marge aux établissements qui les servent.

Gérard Bertrand a vendu un million de bouteilles dans le monde cette année. Il propose aussi ses vins au monde de la mixologie. Sa nouvelle gamme de vins orange compte 5 Vins de France, élaborés en Occitanie, labellisées AB ou Demeter, vegan pour le domaine de l’Estagnère.

Genora 2021 (9,90 €) et Naturae orange 2022 (12,90 €) sont distribués en GD. Les autres, Orange Gold 2021, domaine de l’Estagnère 2021 et Villa Soleilla 2022 (Château l’Hospitalet) sont vendues en circuit traditionnel entre 13,90 et 169 €).

* Le sondage a été effectué par Via Voice sur un échantillon représentatif de 1001 personnes, selon la méthode des quotas, du 21 au 26 avril 2023