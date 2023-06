Stations météo et robots partagés pour les viticulteurs de Rhonéa et la CAPL

R

honéa, le premier producteur de crus et villages de la Vallée du Rhône, et la coopérative agricole Provence-Languedoc (CAPL) s’étaient donné le premier trimestre 2023 pour étudier un rapprochement visant à proposer une offre « complète et cohérente » à leurs adhérents.

« Nos viticulteurs demandent des services de plus en plus complets, allant de la création d’une exploitation viticole jusqu’à sa transmission. Entre les deux, ils ont besoin de formation, d’agrofournitures, de conseils sur la conduite de la vigne, la vinification et sur la vente. Ils sont également désireux de main d’œuvre et de structures de portage de matériel ou de prestation d’embouteillage, des domaines dans lesquels la CAPL intervient déjà, et dont la coopérative viticole pourrait mieux profiter » expliquait Pascal Duconget, directeur général de Rhonéa, à Vitisphere en début d’année.

Pour l’heure, les deux structures ont choisi de limiter leur partenariat à la mise en commun d’outils techniques. « L’intérêt de créer une coopérative au service de son territoire qui réponde à tous les besoins d’une exploitation a du sens mais les paramètres ne sont pas aujourd’hui réunis pour qu’un rapprochement puisse aboutir rapidement » indique en effet Pascal Duconget.

Stations météo, robots…

Dans un premier temps, Rhonéa et la CAPL vont travailler sur le déploiement de stations météo. « Nous ne les ont pas encore déployées partout compte tenu de leur coût. En mettant en commun notre parc, nous allons réaliser des économies d’échelle et pouvoir les mettre à disposition de plus de vignerons » continue le DG. Rhonéa et la CAPL souhaitent également collaborer sur l’arrivée des robots dans les vignes et d’outils d’aide à la décision dans les chais.