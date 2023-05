Pour les vignerons de Champagne, « c’est peut-être le moment de se désengager du négoce »

L

ors de l’assemblée générale des Vignerons Indépendants de Champagne, qui s’est tenue le 5 mai, Christelle Sevillano, présidente de cette fédération, a invité les vignerons à gagner des parts de marché : « La Champagne est dans une bonne dynamique commerciale, avec une partie des opérateurs qui manque de vin. C’est peut-être le moment de se désengager du négoce. C’est le moment ou jamais de regagner des parts de marché qui étaient plus compliquées à prendre il y a quelque années ».

La fédération des VIF de Champagne compte 403 membres. Elle poursuit ses actions de formation et de salons pour accompagner ses adhérents. Le 15 mai, des cavistes sont ainsi invités en Champagne à venir découvrir les cuvées des Vignerons Indépendants.

Augmentation de la réserve individuelle ?

Avec les négociations interprofessionnelles qui se profilent sur le niveau de rendement de la vendange 2023, les VIF maintiennent leur souhait d’avoir un rendement de 11 000 kg/ha, stable sur cinq ans. Ils souhaitent aussi que la Réserve Individuelle soit portée à 10 000 kg/ha, contre 8 000 kg/ha actuellement.

« Cette réserve doit servir pour les aléas climatiques, mais ne doit pas avoir une portée économique ou spéculative », demande Christelle Sevillano. Sur le dossier sensible du zéro herbicide, « nous ne nous sommes pas prononcés car nous n’avons pas été sollicités, poursuit la présidente. Mais quand on prend un engagement, on est censé le tenir, même s’il est trop ambitieux… ».