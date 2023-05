Après le château, les Vignerons de Buzet réhabilitent le jardin de la propriété historique

D

epuis le rachat du château de Buzet et son parc arboré de 11 ha en 2018, les Vignerons de Buzet n’ont eu de cesse de réhabiliter cette propriété historique vouée à devenir leur vitrine oenotouristique. Après avoir relancé la production viticole du château, grâce aux parcelles historiques aujourd’hui exploitées par des vignerons adhérents, la coopérative des Vignerons de Buzet s’attelle maintenant à la restauration des jardins clos du Château de Buzet, en faisant le choix de la solidarité et la formation.

Grâce à un partenariat entre le groupement d’établissements d’enseignement AgroCampus 47 et l’association Château & Fabriques de Buzet, un chantier de formation est en place dans les jardins du château de Buzet depuis la fin du mois d’avril, financé par les conseils régional et départemental. Ce chantier permettra autant de restaurer les jardins clos du château valider la qualification de demandeurs d’emploi à différents corps de métiers. « Le chantier Formation Qualification Nouvelle Chance (CFQNC) est un dispositif régional permettant de former gratuitement des apprenants tout en réalisant un chantier concret sur le territoire. Ce sont des parcours courts et certifiants, permettant de découvrir un ou plusieurs corps de métiers », retrace un communiqué.

Formation et mécénat

Maraîchage en permaculture, entretien des espaces verts, conception paysagère ou élagage sont les corps de métiers pour lesquels des demandeurs d’emploi seront formés lors de cette première étape, qui s’attachera à la recréation de la partie des jardins du château appelée jardin clos, l’ancien verger potager historique. « Ces trois mois de travaux vont redonner une structure paysagère au jardin en traçant un canevas de 16 carrés paysagers, dont 6 en production maraîchère, sur environ 700 m² », appuie un communiqué. Au terme de la formation, la certification obtenue offrira aux demandeurs d’emploi un accès à l’emploi, ou la poursuite de la formation sur une discipline au choix.

Une carte postale des jardins au siècle dernier - DR

Par ce projet mêlant « histoire, patrimoine, intérêt général », les Vignerons de Buzet indiquent s’engager en faveur de la transition agroécologique, tout en inscrivant sur le long terme la mise en projets collective autour du site du château de Buzet. Le mécénat accompagne fortement cette réhabilitation et les fondations Etrillard, Crédit Agricole Pays de France, Crédit Agricole Aquitaine, Parcs et jardins d’Aquitaine, tout comme la direction régionale des affaires culturelles Occitanie, se sont engagées dans le financement des travaux d’aménagement de ce parc. Le grand public sera convié à profiter de ces réalisation à l’occasion de portes ouvertes le 13 juillet prochain.