Renaissance du vin du château de Buzet

A

près avoir acheté le château de Buzet en 2018, les Vignerons de Buzet relancent à présent la production de vin de cette propriété historique, grâce au lancement de leur nouvelle cuvée château de Buzet. Dévoilé en avant-première début décembre 2022 dans la boutique des Vignerons de Buzet, ce nouveau vin haut de gamme est disponible en boutique et à l'export, avant d'être accessible dans le raison CHR (café-hôtel-restaurant) fin 2023.

Le rachat de la propriété historique avait porté sur la bâtisse et son parc arboré de 11 hectares. Une collaboration avec Pierre Courroux, maître de conférences à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, a par ailleurs démontré que les parcelles viticoles autrefois rattachées au château, appartiennent aujourd’hui et sont exploitées par des vignerons adhérents de la cave des Vignerons de Buzet, à hauteur de 7 ha de vignes. « C’est une occasion de pouvoir restituer au château sa mémoire viticole, alors que l'activité viticole s'est arrêtée suite à la mort d'Alfred de Noailles, ses fils ne vuolant pas investir dans les vignes. Après 1920, les vignes furent peu à peu vendues », valide Elisa Benech, responsable communication des Vignerons de Buzet. La dénomination du château étant antérieure à la création de l’appellation Buzet, « le château de Buzet fait partie de ces rares cuvées autorisées à porter le nom de leur appellation », poursuit le même communiqué.

Centre d'excellence

Avant le lancement de cette cuvée, l’acquisition du château s’était réalisée « dans l’objectif de transformer ce lieu en un centre d’excellence et de formation en matière d’agroécologie viticole », relance le communiqué. Deux autres axes de développement étaient également mis en exergue par ce projet de reprise, en lien avec la démarche de responsabilité sociétale et environnementale dans laquelle s’est engagée la cave depuis 2005, « la pédagogie sur les thématiques de la biodiversité, l’agroécologie et l’histoire ainsi que la valorisation du château de Buzet et son parc au sein du territoire ».

Des travaux de rénovation ont été engagés en ce sens. « Le château a été repris alors qu'il était abandonné. La salle du bas doit être réhabilité en priorité pour démarrer l'activité du centre de formation », explique Elisa Benech. Pour le lancement de cette nouvelle cuvée du château de Buzet du millésime 2020, vendue 13,60€ au caveau, un mini site a été spécifiquement conçu, accessible en scannant la contre-étiquette, pour « entrainer le visiteur à découvrir l'histoire du château et l'accompagner dans la dégustation du vin grâce à des vidéos animées », abonde un communiqué.