Verallia installe Philippe Coltat-Gran à la direction de son usine de Cognac

A

lors qu’il avait déjà assuré cette fonction jusqu’en 2015, Philippe Coltat-Gran Directeur reprend la direction du site de production de Cognac de Verallia France, filiale nationale du leader européen et 3ème producteur mondial d’emballages en verre pour les boissons et produits alimentaires, Verallia. Implantée depuis 1878 et équipée de 2 fours en teinte verte et extra-blanche, l’usine de Cognac est spécialisée dans la production du verre pour les bouteilles premium à destination des vins, spiritueux et boissons non-alcoolisées. Environ 1,3 million de bouteilles y sont fabriquées chaque jour.

« L’expertise verrière de Philippe Coltat-Gran et sa connaissance de la région sauront être des atouts de taille pour renforcer les synergies entre les collaborateurs et faire du site la vitrine technologique du groupe », expose l’entreprise verrière dans un communiqué. L’usine de Cognac va en effet bénéficier de la mise en route du « 1er four électrique au monde destiné à l’emballage boissons », et le nouveau directeur, rattaché au directeur industriel, aura pour mission de piloter sa construction, « et valoriser l’expertise industrielle du site ».

Investissement majeur

Philippe Coltat-Gran est diplômé d’une licence d’ingénieur, spécialisation génie des procédés de l’institut polytechnique de Grenoble. Après avoir débuté chez Saint-Gobain en 1989 comme responsable élaboration verre, Philippe Coltat-Gran est promu ingénieur process trois ans plus tard, avant d’accéder au poste de responsable de production en 1994. Il devient directeur d’usine au sein un site de Saint-Gobain aux Etats-Unis en 2000, avant de se voir confier la direction de l’usine de Saint-Romain-le-Puy (42) quatre ans plus tard. C’est ensuite qu’il rejoint Verallia, où il dirige l’usine de Cognac entre 2008 et 2015. Fin 2015, il intègre SEFPRO au poste de directeur optimisation process, avant de rejoindre SGD Pharma pour diriger l’usine de Sucy en Brie (94) deux ans plus tard. Son retour à Cognac lui permettra d’accompagner les 270 collaborateurs en place et la construction du premier four électrique au monde, « l’un des plus importants investissements technologiques du groupe en France », mené en collaboration avec la société d’ingénierie FIVES.