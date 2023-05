Comment la marque phare de vins mousseux en grande distribution entre dans l’univers des cocktails

E

n 2020, déjà, suite au rachat de la marque, alors dans le giron de Pernod Ricard, par la branche vins du groupe coopératif InVivo, Café de Paris avait de grandes ambitions. « D’ici cinq ans, nous voulons doubler sa part de marché », revendiquait alors son directeur général Philippe Leveau. 3 ans après, la marque de mousseux confirme en ce début d’année une croissance exceptionnelle de 16% en valeur et 9% en volume (Source Nielsen). Ces chiffres, qui traduisent l’excellente santé de ses vins effervescents, accompagnent une nouvelle campagne de positionnement stratégique pour Café de Paris.

Tout en restant la marque référence des effervescents français, elle souhaite s’ancrer dans l’univers de la mixologie. Ce sérieux relooking, qui n’est d’ailleurs pas le premier, accompagne les bouteilles de la gamme principale que l’on retrouve en grande distribution : brut, demi-sec, brut rosé et brut bio. Plus colorées, plus modernes, mais aussi plus en phase avec le message initial qui est d’initier une rupture nette avec l’image des vins mousseux, ces nouvelles bouteilles sont inspirées de la ville de Paris et de « ses moments de vie ». « Les différents dégradés de couleurs représentent les lumières du jour et de la nuit, les brunchs au Parc Monceau, les couchers de soleils sur les rooftops, les soirées au bord des quais de Seine… », indique le communiqué de presse de la marque.

Mettre Paris en bouteille

Ce changement esthétique, qui peut paraître anodin fait apparaître en réalité un triple objectif pour Café de Paris, « affirmer la nouvelle identité de marque, s’adresser à une consommation plus jeune et s’ancrer davantage dans l’univers de la mixologie ». Pour appuyer la « Parisian touch » de ces bouteilles, Café de Paris prône le 100% local et français. Les équipes marketing ont fait appel à des experts sur le sol tricolore pour imaginer les nouvelles cuvées dont Verallia, entreprise verrière dont le site de production est installé à Oiry (Marne) et Maison Linea qui a imaginé la forme et les décors des bouteilles.

« Les volutes sur les bouteilles s’inspirent des ornements que l’on retrouve dans les bistrots parisiens construits pendant la Belle Epoque », explique Karine Lagarde, directrice de la maison Linea. Cet univers « prêt-à-boire » de la marque installée en région bordelaise, est renforcé par une nouvelle recette de Kir. Baptisée « French Kir », cette cuvée nouvelle mouture sera indissociable des bouteilles relookées qui feront l’objet d’une grande campagne de communication, en GMS, avec des bons de réductions, animations en magasins, opérations promotionnelles, sans oublier d’investir les réseaux sociaux, adaptés au ciblage de Café de Paris, qui entend rajeunir sa clientèle.

Les nouvelles bouteilles arrivent progressivement depuis début mai dans les étals des magasins.