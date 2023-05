Une association qui aide les vignerons face au changement climatique

«

Nous ne sommes qu’au début », prévient d’emblée Nicolas Naigeon, président de l’association du Vert dans la Vigne, et CEO de la startup Aveine (qui commercialise un aérateur connecté). L’association a été créée fin 2022, et regroupe pour l’instant une quarantaine de professionnels du vin d’horizons divers (vignerons, startuppers, influenceurs, etc.) et continue de recruter des membres.

Ils partagent un même constat : face au dérèglement climatique, la filière viticole « semble quelque peu démunie », observe Nicolas Naigeon. « Le climat change plus vite que nos habitudes. On va droit dans le mur et beaucoup continuent de fermer les yeux. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. »

« D’un côté, on a le sentiment que des solutions existent, mais que les infos ne circulent pas suffisamment, d’un vignoble à l’autre, voire d’un pays à l’autre », évoque le président, citant l’exemple des incendies estivaux, un problème déjà bien connu en Californie ou en Australie. « Et de l’autre, il y a besoin de pousser la recherche pour toutes les problématiques sans solution. »

Appel aux dons de bouteilles de vin

Pour accompagner les vignerons, l’association prévoit donc de « rendre accessible l’information », via des rencontres ou la publication de livres blancs. Le premier « café vigneron » sera organisé à Paris avant l’été, autour d’un vigneron invité, choisi « parce qu’il a mis en place une stratégie intéressante ».

Autre projet : « Lancer une vente caritative de bouteilles de vin, mais cette fois au profit de la filière ». Un appel à dons de bouteilles est donc lancé, via le site de l’association, à la fois aux professionnels du vin et aux particuliers qui pourraient piocher dans leur cave personnelle. « Ca peut être défiscalisé », remarque Nicolas Naigeon.

Une première vente est envisagée à la fin de l’année 2023. Les bénéfices seront alors reversés à « trois projets de recherche » sélectionnés par le bureau de l’association. Plus d’infos sur l’association et l’aspect pratique du don de bouteilles sur vert-vigne.fr.