Les Grands Chais de France deviennent aussi les Grands Chais d’Allemagne

i jamais vous vous demandiez pourquoi le stand des Grands Chais de France (GCF) n’était pas dans le hall français mais allemand lors du dernier salon ProWein à Düsseldorf, voici une piste de réponse : le premier vinificateur français ajouterait à sa cave allemande Hechtsheim (Weinkellerei Hechtsheim, basée à Mayence et rachetée en 2008) le groupe allemand Zimmermann-Graeff & Müller GmbH (ZGM) basé à Zell (en Moselle). L’acquisition de 100% des actions prendrait effet ce 26 avril d’après une information aux clients et fournisseurs de GCF consultée par Vitisphere. Se positionnant comme l’un des plus importants négociants-vinificateurs d’Allemagne, ZGM bénéficie d’approvisionnements auprès d’un milliers de viticulteurs de Rhénanie-Palatinat. Proposant des marques de vins allemands (Michel Schneider, Lorch, Pter & Peter…) et européens (dont la gamme française "nos racines"), le groupe développe également des vins aromatisés et sans alcool, ainsi que des boissons pour enfants (sous partenariat avec les films Jurassic World ou les Minions).

Dans le courrier envoyé à ses clients et fournisseurs, GCF indique voir « cette acquisition comme un élément important pour l'orientation future du groupe et son l’extension de nos activités en Allemagne grâce à des outils propres et forts de vinification, de production et de distribution ». Alors qu’une augmentation de capital est imminente pour ZGM, cette activité restera indépendante au sein du GCF, avec une nouvelle direction de ZGM, soit le président et le directeur commercial de GCF, Joseph et Frédéric Helfrich, avec le directeur du groupe International Wines, Spirits & Distribution Partners, Matthias Schwunk, et le directeur marketing de ZGM, Horst Hillesheim.

1 milliard € de chiffre d’affaires

D’une discrétion proverbiale, le groupe alsacien GCF (basé à Petersbach, Bas-Rhin) revendique le titre de « première maison de Production et de négoce de vins en Europe » avec « plus de 3 200 collaborateurs, le groupe a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de 1,234 milliard d’euros, dont 80 % à l’export avec une activité dans plus de 178 pays ». Ce qui porterait GCF à la place de « premier exportateur français de vins et se positionne au cinquième rang des acteurs mondiaux ».





