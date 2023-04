Ce prestataire viticole investit dans le logement des saisonniers

L

e compromis de vente vient tout juste d’être signé pour une maison située sur la commune de Saint Magne de Castillon. Une acquisition pour Banton Lauret qui n’en n’est pas à son coup d’essai.

Déjà en 2022, le prestataire de services vitivinicoles avait fait l’achat d’une maison à Saint Sulpice de Faleyrens, près de Saint-Emilion. Des travaux de réfection y ont été entrepris. Le coin barbecue et terrain de pétanque n’ont pas été oubliés. La semaine prochaine la maison sera prête à accueillir 18 saisonniers.

Une deuxième acquisition a été réalisée également en 2022. Les travaux d’aménagement sont en cours. 16 saisonniers y sont attendus.

Chaque maison comporte une cuisine équipée, une laverie, propose des draps, vaisselle, literie confortable et mobiliers fonctionnels.

Pas de camping

« On ne veut pas lésiner sur l’humain. Il n’était pas question de camping, ou de tentes pour loger nos saisonniers. Nous avons voulu créer quelque chose qui offre du cocooning » répète Benjamin Banton, gérant de l’entreprise qui emploie quelques 280 salariés en CDI, 800 saisonniers entre mai et juillet et 1200 personnes au moment des vendanges.

900 000 € ont été injectés dans l’acquisition et dans la réfection des trois habitations. Au global ce sont 50 personnes qui vont être logées dans ces maisons.

Chaque saisonnier déboursera 8€ par jour travaillé. Les châteaux, clients de Banton Lauret, paieront 9 € par jour travaillé et par personne employée.

Benjamin Banton ne veut pas en rester là : « D’ici 2024, nous espérons pouvoir loger une centaine de saisonniers en continuant nos acquisitions » indique-t-il. Ce n’est pas tout. L’entreprise se préoccupe de la mobilité. Depuis de nombreuses années elle met à disposition de ses salariés des véhicules. Aujourd’hui elle est à la tête d’un parc de 260 véhicules. Et elle a fait l’acquisition de 5 véhicules supplémentaires de 9 places par an et ce pendant trois ans, pour faciliter le transport des équipes vers les chantiers.

L’organisation interne de la PME a été musclée avec la mise en place d’un pôle Ressources Humaines et RSE qui a entrainé trois embauches supplémentaires : une directrice RH, un responsable RSE et une responsable de la gestion des logements.

Centre de formation

Enfin l’entreprise projette la création d’un centre de formation, en interne, pour faire évoluer son personnel. Baptisé « Académie Banton Lauret », il devrait voir le jour, début 2024. Au programme : formation aux travaux manuels, à la taille de la vigne notamment, aux travaux en vert, aux métiers de tractoriste, de chef d’équipe. Un responsable formation va être embauché. Des chefs d’équipes seront amenés à être tuteurs et à conduire les formations en transmettant leur savoir-faire.