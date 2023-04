La famille Bertri revient sur 100 ans de compagnonnage et de courtage de vins de Provence

M

ieux vaut ne pas lancer Pierre-Jean Bertri sur les origines du courtage en vin, il est intarissable sur l’explication d’un métier aussi vieux que le vin lui-même… « Un copain archéologue m’a soufflé que de toutes petites fioles ont été retrouvées dans les fouilles du Rhône à Arles, ils ont émis l’hypothèse que ça puisse être des échantillons de vins au temps des romains, on peut donc imaginer que le courtage existait déjà ! », appuie-t-il dans un imparable argumentaire. A la tête du cabinet de courtage familial créé par son grand-père Auguste en 1922, Pierre-Jean Bertri fait référence dans le milieu du courtage provençal, et français.

« J’ai intégré le cabinet en 1998, après avoir vendu du vin en bouteilles à Bordeaux », situe celui qui est aujourd’hui président du syndicat des courtiers de Provence. Même s’il n’a pas connu son grand-père qui était tout autant courtier que petit négociant et viticulteur, Pierre-Jean Bertri en a conservé quelques petits trésors mémoriels. « A cette époque, c’était surtout du raisin qui s’échangeait dans de grandes caisses, j’ai d’ailleurs encore l’outil de pesée, tout comme une fiole de 10 cl avec l’étiquette de mon grand-père dessus, preuve que des échantillons de vins circulaient bien aussi », poursuit le courtier varois. « Il y avait des vignes partout, jusque dans les plus hautes vallées du var, et quasiment un courtier par village pour des échanges très locaux. Mais c’est aujourd’hui interdit d’être à la fois courtier et négociant », narre encore Pierre-Jean Bertri.

Premiumisation de la Provence

Après Auguste, c’est Marcel, le père de Pierre-Jean, qui assure la continuité de l’affaire de courtage familiale, la longévité du cabinet Bertri permettant de tisser le fil de de l’évolution de la viticulture provençale et ses pratiques. « Même pour mon père, il n’y avait pas besoin de contrat, on se tapait dans la main pour régler une affaire, mais on peut situer le changement le plus important en 1977, lorsque l’appellation côtes de Provence a été créée ». Pour Pierre-Jean Bertri, c’est bien la capacité d’adaptation d’un métier vieux comme le vin qui a permis à cette activité de se maintenir au gré des époques, nécessitant de passer plus de temps à se déplacer, discuter, prendre le pouls du marché, conseiller, qu’à vraiment conclure des transactions. « Certains prétendent qu’on ne sert qu’à prendre un pourcentage sur des transactions de vins, mais ils ne mesurent pas le temps passé sur la route, à chercher des solutions pour les différentes parties, à mettre de l’huile dans les rouages, à proposer des échantillons en phase avec le cahier des charges fixé… C’est une vocation et un état d’esprit le courtage ! », défend Pierre-Jean Bertri.

Il sait d’ailleurs que le métier évoluera encore, nécessitant encore plus de professionnalisme et d’expertise sur l’ensemble des spécificités de la filière vin. « En Provence, nous devons accompagner la premiumisation qui est en train de transformer profondément la région. Pour l’anecdote, mon père a commencé à travailler avec Minuty il y a 40 ans sur une 1ère affaire de 50 hl de vin. La collaboration n’a jamais cessé depuis ». Le courtier de Pierrefeu-du-Var estime que les cabinets ne pourront se limiter à l’avenir à la seule rémunération de courtage. « J’apporte des services et prestations annexes depuis des années sans jamais l’avoir valorisé, à part en tant qu’expert judiciaire. Quand vous ne vous faites pas payer pour une prestation, vous n’êtes pas pris au sérieux. Il y a donc de la valeur ajoutée que nous apportons qui devra probablement être rémunérée », avise celui qui a fêté le centenaire du cabinet de courtage le 14 avril dernier, aux côtés de sa fille et son fils, respectivement titulaires du BTS viti-oeno et BTS commerce. Une histoire centenaire qui ne semble pas près de s’arrêter pour les Bertri.