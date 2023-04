Expansion dans le vignoble et nouveaux services toujours au menu de l'ICV

L

ors de son assemblée générale, le 13 avril, l’institut coopératif du vin (ICV) a acté la poursuite de sa stratégie de développement dans le vignoble français. Après avoir renforcé sa présence dans la région bordelaise depuis 2021, grâce au rapprochement (pour une reprise définitive à terme) avec le laboratoire libournais Jouan-Crebassa, puis la finalisation de l’acquisition de la société de conseil viticole Agrovitis, l’institut de conseil et d’analyse viti-vinicole poursuit sa stratégie d’expansion hors de son historique berceau du pourtour méditerranéen.

Une fois le nouveau bâtiment du laboratoire de Tain-l’Hermitage inauguré en novembre dernier, l’ICV a acté une nouvelle implantation au nord de la vallée du Rhône, en officialisant en début d’année 2023 l’acquisition, au cœur du Beaujolais, du laboratoire OBST, à Saint-Etienne-les-Oullières. « Dans le temps long, le seul bassin méridional ne suffira pas pour assurer notre progression, d’où notre conviction de poursuivre ce développement, qui passera probablement encore par d’autres régions », abonde Denis Verdier, le président de l’ICV, qui ouvre en grand la porte à de nouvelles implantations au sein de régions viticoles plus septentrionales.

Cette stratégie d’expansion passe également par le développement de nouveaux services et compétences, c’est en ce sens que Marc Gelly, consultant viticole expert des problématiques d’irrigation, intègre l’équipe de conseil viticole de l’ICV, « pour enrichir nos compétences autour de l’accompagnement à l’installation des réseaux d’irrigation, au pilotage de précision et à la connaissance des capteurs », valide Olivier Merrien, directeur de l’ICV. Ce dernier est d‘ailleurs revenu sur l’enquête menée par l’institut auprès de ses administrateurs, à laquelle 29 de ses caves adhérentes ont répondu, concernant les enjeux d’avenir pour les coopératives.

Sans véritable surprise, « la rentabilité du vignoble, le maintien du potentiel de production, la maîtrise de la matière première et des coûts, mais aussi la connaissance des marchés et la présence à l’export », liste Olivier Merrien, figurent au premier rang des enjeux relevés par les représentants des coopératives adhérentes à l’ICV. « En revanche, les considérations œnologiques, bien maîtrisées, n’entrent pas dans les enjeux prioritaires exprimés par les caves », poursuit le directeur de l’ICV.

En phase avec son président, Olivier Merrien détaille un peu plus la stratégie de croissance impulsée par l’ICV. « L’élargissement de notre périmètre géographique d’intervention est un axe essentiel pour trouver de nouveaux axes de croissance et éviter le déclin, mais également pour répartir le risque face au déclin potentiel du vignoble et la production », relève-t-il. Olivier Merrien voit aussi dans cette stratégie d’implantation dans de nouveaux vignobles un vecteur de renforcement d’image et de notoriété pour les services et prestations proposés par l’ICV, tels qu’Oenoview, qui a pris en charge 6000 ha de vignoble en 2022, ou le nouveau service de diagnostic numérique des structures de production. « Le numérique et les datas deviennent incontournables et très abondants sur le terrain, le matériel, les équipements, avec souvent un manque de cohérence entre tous ces éléments. Ce diagnostic permet de présenter une cartographie de l’écosystème numérique des structures, afin d’inventorier les points forts et faibles, et mettre tout ça en cohérence à l’échelle de l’exploitation ou de la cave », valide Anthony Clenet, responsable de l’innovation viticole de l’ICV.

Directement tributaire de l’activité de production, « car l’ICV a les pieds dans les vignes », rappelle Denis Verdier, le chiffre d’affaires de l’exercice 2021-22 a lui aussi été largement affecté par le gel 2021. Le recul global de 20% de la récolte 2021 a entraîné une baisse du chiffre d’affaires du groupe ICV par rapport aux deux exercices précédents. Dans le même temps, le groupe ICV a maintenu ses efforts d’investissement et de recrutement. Combinés à la baisse d’activité liée au gel, le groupe ICV dans son ensemble (ICV et VVS, Vignobles vins services) achève donc son exercice 21-22 avec un résultat net de -378 860€, que relativise Denis Verdier. « Notre ambition d’investissement est largement maîtrisée grâce à nos 12 millions € de fonds propres. Nous n’avons pas vocation à avoir des pertes mais l’investissement a un coût et le contexte de basse récolte n’a pas aidé », analyse-t-il. La bonne récolte 2022 garantit déjà même un retour à la hausse du chiffre d’affaires et à un résultat d’exploitation équilibré.