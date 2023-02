Le Groupe ICV Ã  la conquÃªte du vignoble du Beaujolais

U

n vignoble de plus pour l’Institut Coopératif du Vin ! Après Bordeaux en septembre dernier, le groupe ICV a conclu ce 24 janvier l’acquisition du laboratoire d’analyses œnologiques Obst créé en 1983 dans le Rhône à Saint Etienne les Oullières, « entre crus du Beaujolais, Beaujolais et Beaujolais Villages » précise un communiqué.

Sous la nouvelle enseigne "ICV Grand Beaujolais", le laboratoire historique Obst, qui proposait également des analyses et du conseils à des vignerons d’Auvergne et de Loire, « va bénéficier d’une forte dynamisation de son activité et d’un élargissement important de son offre de services ».

L’ICV entend notamment faire profiter de son expertise sur le conditionnement, la qualité ou le développement durable à ses futurs clients. Jusqu'à présent, la propriétaire du laboratoire Obst travaillait pour environ 300 vignerons. Elle cesse son activité.

11 laboratoires

Le laboratoire sera dirigé par Laurence Hugou, également directrice des secteurs ICV Rhône Nord et Provence. Elle sera épaulée par Maria Sanjuan, œnologue consultante, qui prend la responsabilité du laboratoire et interviendra sur le conseil œnologique, et Marie-Amélie Guignier, consultante en œnologie.

Leader dans son secteur, le groupe ICV compte désormais 11 laboratoires d’analyses des raisins et des vins, et 150 salariés, dont 80 consultants.