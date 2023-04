Après le gel, la grêle tombe sur ces voiles mais pas sur la vigne dessous

C

’est ce qui s’appelle passer entre les mailles du filet. Ayant laissé des voiles d’hivernage antigel sur ses parcelles de Landiras (Gironde) lui ayant permis de passer les gelées de la semaine passée (notamment le matin du 5 avril), le vigneron bordelais Loïc Pasquet du domaine Liber Pater (vin de France) constate ce jeudi 13 avril que ce dispositif lui a permis de passer l’orage de grêle tombé en milieu de journée. « Il y a 15 jours on avait 29 degrés, il y a une semaine c’était -5 degrés et maintenant on a de la grêle… La météo est folle » rapporte Loïc Pasquet, qui souligne : « en une semaine, on perdait potentiellement deux fois la récolte ! Le problème, c’est qu’à ce rythme là, on ne peut plus produire sans se protéger contre les aléas. »

Devant recevoir des filets antigrêle, le domaine a utilisé pour un autre emploi des voiles antigel d’Alphatex, en polymère de plastique. « Nous n’avons pas eu une perte de bourgeon la semaine dernière alors que la température est tombée à -5,3°C et que le rang témoin non protégé a été détruit à 100 % » déclare le vigneron, qui salue les travaux de la Chambre d'Agriculture du Maine-et-Loire en matière de protection contre le gel, mais reste inquiet pour la suite de la saison. « On n’est que début avril… On est sur la ligne de départ et on a déjà du gel et de la grêle. Comment va-t-on arriver à la ligne d’arrivée en octobre ? » Avec un coût de 10 000 €/ha, son voile est déjà rentabilisé estime Loïc Pasquet, soulignant que cet outil est durable, peu cher et non-émetteur de carbone. De quoi relancer sa demande d’utilisation en AOC de cet outil de protection climatique. Un dossier qu’il a monté avec le professeur Alain Deloire (Institut Agro) et fait transmettre l’an passé à l’Élysée via le chef Guillaume Gomez. « Il faut réagir vite. Le changement climatique accélère » conclut le vigneron.

Première alerte

Contactée, l’Association Départementale d'Étude et de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques de la Gironde (ADELFA 33) indique qu’une alerte à la grêle a été déclenchée ce jeudi à 9 heures jusqu’à 15 heures. Soit la première alerte de la saison : avec du grésil à Sauternes et de la grêle localement à Landiras. Les premières remontées du syndicat des vins AOC de Graves font état de grésil.