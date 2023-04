Un nouveau directeur Ã  l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

P

rofesseur à l'Université de Bordeaux et directeur d’une unité de recherche en œnologie depuis 2011, Philippe Darriet vient d’être élu directeur de l’l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV), composante de l'Université de Bordeaux. Il succède à Alain Blanchard qui a passé plus de dix ans à ce poste.

Les priorités de Philippe Darriet sont de mieux accompagner et informer la filière vin des travaux de recherche menée ou encore d'animer la chaire Denis Dubourdieu qu’il a lui-même impulsée. « Un effort de communication des chercheurs doit être effectué pour diffuser nos travaux de façon plus didactique et pédagogique auprès des professionnels. Il faut que les entreprises puissent s’emparer de ses résultats. Etant moi-même issu d’une famille viticole, je suis sensible à la dimension d’accompagnement de la filière » explique-t-il.

Interdisciplinarité de l'ISVV

Outre les fonctions de recherche, d’enseignement et de développement de l’ISVV, Philippe Darriet souligne également sa dimension interdisciplinaire, indispensable pour travailler sur les thématiques à l’interface de l’œnologie et d’autres disciplines (avec les partenaires privilégiés que sont l’INRAE et Bordeaux Sciences Agro). « Cette spécificité nous permet de travailler sur des projets tels que VITAE, la culture de la vigne sans pesticides, rassemblant différents champs disciplinaires au sein d’un même projet au service de la filière. Nous porterons également une attention particulière lors de notre congrès international d’œnologie Oenomacrowine du 10 au 13 juillet 2023 sur les liens entre l’agro-écologie et les caractéristiques œnologiques ».

Que la recherche irrigue l'enseignement

Philippe Darriet n’en oublie pas pour autant l’enseignement supérieur : « il faut que les fruits de nos recherches puissent irriguer l’enseignement. Nous devons être en capacité d’augmenter la connaissance sur les questions clés tels que le changement climatique, la limitation des intrants au chai, ou encore la perception des consommateurs ».

Œnologue de formation, Philippe Darriet a préparé une thèse en œnologie portant sur les arômes de sauvignon blanc sous la direction du défunt Denis Dubourdieu avant de devenir enseignant chercheur en 1994. Ses principales activités de recherche portent sur la caractérisation des arômes des cépages riesling et sauvignon, ainsi que les déviations organoleptiques tels que le moisi-terreux. Familier des interactions avec les organismes de recherche et ceux de la filière, il travaille également sur de nombreux travaux à l’interface de l’œnologie et d’autres champs disciplinaires, en collaboration locale, nationale ou internationale avec des écophysiologistes de la vigne, des phytopathologistes et des économistes expérimentaux s’intéressant à l'étude des choix des consommateurs. En parallèle de son activité de recherche, il enseigne au Diplôme National d'Œnologue de Bordeaux et dans d’autres masters de la filière, dirige une dizaine de thèses sur ses sujets phares et s’implique dans la formation continue, notamment le Diplôme Universitaire d'Aptitude à la Dégustation (DUAD).

Il sera rejoint par quatre directeurs adjoints d’ici le mois de juin pour développer des actions en cohérence avec les stratégies et politiques partagées par l’Université de Bordeaux, INRAE et Bordeaux Sciences Agro.