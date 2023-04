Benoît Trocard se désengage du Clos Dubreuil qu'Alain Raynaud va présider

T

ransition pour une séparation. Alors qu’il avait acquis le Clos Dubreuil en 2002, puis accompagné la transformation de la vigne originelle de 1,4 hectare en une propriété de 8,5 ha ayant accédé au classement de Saint-Emilion grand cru, Benoît Trocard ne s’occupe plus de la gestion opérationnelle et technique de cette propriété. « Je reste actionnaire minoritaire, un peu moins de 25 %, et propriétaire d’une partie des terres de la propriété », explique ce dernier sans plus s’étendre.

« Benoît Trocard se retire de ses fonctions au sein de l'entreprise », évacue sobrement un communiqué émanant du Clos Dubreuil. C’est donc son associé et actionnaire majoritaire (depuis 2007), l’américain Ralph Eads, qui occupe la direction générale de Clos Dubreuil. « Nous sommes pleinement redevables à Benoît Trocard pour sa gestion passée de Clos Dubreuil. Ses efforts constants ont permis à Clos Dubreuil d'obtenir le statut de Grand Cru Classé dans le récent classement de Saint-Émilion », félicite Ralph Eads.

Nouvelle construction

Pour suppléer aux prérogatives auparavant vouées à Benoît Trocard, Ralph Eads a choisi de faire appel à une figure du vin à Bordeaux, Alain Raynaud, « qui compte à la fois parmi les consultants les plus respectés, en particulier sur la rive droite, et pour ses fonctions successives à la présidence de l’union des grands crus classés de Bordeaux jusqu’en 1994, et, depuis 2002, à celle du grand cercle des vins de Bordeaux, qu’il a fondé », reprend un communiqué. Nommé président en assemblée générale, Alain Raynaud doit apporter « l’ expérience et les compétences idéales pour accompagner le domaine à un niveau encore plus élevé dans l’élaboration des meilleurs vins possibles, en prenant la tête du domaine et des opérations », valide le directeur général Ralph Eads.

Enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau challenge, Alain Raynaud voit dans cette nomination chez Clos Dubreuil « une occasion exceptionnelle de mettre à profit ma longue expérience en matière de gestion et d'activités de conseil pour des domaines viticoles de premier plan, au terroir exceptionnel et nouvelles installations techniques performantes ». Le domaine a en effet récemment achevé un vaste programme de construction, ajoutant un chai à vin blanc et un bar à vin aux installations déjà existantes, en même temps que la ferme d'origine, datant de 1908, a été transformée en villa de luxe.

Incertitude sur le foncier

Alors qu’il n’exerçait plus que des activités de consulting auprès de 7 propriétés, dont une aux Etats-Unis, Alain Raynaud va dédier « 50 % de mon temps à la gestion de la production du Clos Dubreuil », précise-t-il. Une équipe multi-vignoble de Benoît Trocard assurait jusque-là les tâches du quotidien, Alain Raynaud a donc consacré ses deux premières semaines « à la constitution d’une équipe de 4 personnes pour les parties vigne et vin, tout en conservant le cheval de labour et la personne qui le fait cheminer », dévoile-t-il. Benoït Trocard restant propriétaire d’une partie des terres du Clos Dubreuil, dont la parcelle de 1,25 ha de chardonnay vouée à la production du vin de France qui est une des marques distinctives du domaine, Alain Raynaud n’est pas encore certain de disposer de l’ensemble de la matière première habituellement utilisée pour la production du millésime 2023.