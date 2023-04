Affaire et crus classés pour Saint-Émilion 2022

Ã

À sa publication ce 22 décembre 2022 au Journal Officiel de la République, l’arrêté "portant homologation du classement des crus de l'appellation d'origine contrôlée Saint-Émilion Grand Cru" ouvrait une période de deux mois pour les recours devant le Conseil d’État. Contactée par Vitisphere ce début avril, la plus haute juridiction administrative confirme n’avoir reçu aucune requête remettant en cause l’arrêté interministériel d’homologation du classement et la liste des candidats admis.

Si le délai est purgé depuis le 23 février 2023, « il est possible que le Conseil d’Etat n’informe l’autorité administrative qu’à réception du ou des mémoires complémentaires des requérants soit quelques semaines voire quelques mois après le terme du délai contentieux » pondère l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO). Au Tribunal Administratif de Bordeaux, on indique qu’il n’y a pas eu de requêtes déposées concernant les présences individuelles dans la liste de classement (notifiées en septembre 2022 après l’adoption du classement par le conseil national des vins AOC de l’INAO). Trois attaques devant le tribunal administratif avaient par contre eu lieu en cours de classement, avec deux repêchages l’an passé.

Tout paraît calé

Président du Conseil des vins de Saint-Émilion, Jean-François Galhaud résume : « tout paraît calé, aucune requête n’a été faite. Le travail de classement a été très bien réalisé. Je remercie l’INAO d’avoir eu le courage de nous suivre sur le classement 2022 après tant de péripéties sur le 2012. Dont toutes les attaques ont été déboutées. » Alors que deux procédures administratives sont toujours en cours devant le Conseil d’État, l’interminable saga judiciaire du classement 2012 semble être sur le point de s’éteindre. Sur les trois châteaux déclassés ayant lancé une action, deux ont été récemment revendus (le château Croque Michotte à Generali, qui pourrait envisager une candidature au futur classement 2032, et le château Tour du Pin Figeac cédé au château Cheval Blanc, qui a quitté le classement) et un vient d’être classé en 2022 (le château Corbin Michotte).

De quoi placer sous les meilleurs auspices les dégustations en primeur de ce premier millésime du nouveau classement. « Avec le millésime 2022, on tient un millésime incroyable » souligne Jean-François Galhaud.