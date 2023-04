S

oleil et moral étaient au beau fixe le 4 avril à Tain l’Hermitage, dans la Drôme. Pour le deuxième jour du salon professionnel Découvertes en Vallée du Rhône (DVR), les opérateurs avaient le sourire.

« Le nord de la Vallée du Rhône est un peu sur un nuage », résume Luc Tardy, vigneron au domaine du Murinais, qui produit 100 000 cols de Crozes Hermitage pour le CHR et l’export. Pour cet habitué du salon, « il y a toujours des touches intéressantes mais c’est de plus en plus long à déboucher sur une transaction ». Cela ne le soucie guère : il ne vient pas prospecter. « J’ai vendu mes 2021 et mes 2022 ne sont pas encore en bouteille : je viens surtout pour entretenir mes relations », sourit-il.

USA de retour

« Crozes Hermitage se porte bien, confirme le président de l’appellation Yann Chave. On a surfé sur plusieurs bons millésimes. L’export est plutôt en croissance et le CHR marche bien. Aujourd’hui le Crozes Hermitage est présent dans toute la France, notamment l’Ouest qui était une terre en friche. Le prix du vrac a tellement augmenté qu’il s’approche du prix des bouteilles en GMS, ce qui n’est pas très sain. Et en blancs, la demande est très supérieure à l’offre. » Sur le salon, il se réjouit des contacts « très qualitatifs » et du retour en force des acheteurs d’Amérique du Nord, alors que l’Asie est en retrait.

Présente le lundi à Ampuis et le mardi à Tain, la maison M. Chapoutier a aussi noté la forte présence des Etats-Unis sur ces deux jours – des clients fidèles et de nouvelles têtes. Pour cette grande maison, le marché américain « reste très porteur, stable voire en croissance, avec un fort dynamisme sur les vins légers et les blancs ».

Chez Delas frères, qui exporte la moitié de ses vins, « je ne vois que du positif », affirme Philippe Rivet, directeur export, notant que la diversité des clients (70 marchés sur tous les continents) est une force. Même le grand export a été peu ou pas impacté par les hausses de coût du fret. Lequel, il est vrai, pèse relativement peu dans le prix des très belles appellations. « Or même si nos clients balaient un spectre très large, du Ventoux au Côte Rotie, on sent une vraie appétence pour les « grands vins » », observe Philippe Rivet. Un constat qui vaut aussi pour les acheteurs français, qui trouvent dans la Vallée du Rhône une qualité plus abordable que dans les prestigieuses appellations bourguignonnes.

Manque de blancs

« On n’est pas en recherche de distributeurs : on vient ici rencontrer les gens qui aiment le Rhône et notre maison », sourit Bruno Gonnet, responsable de vente au caveau, qui a enregistré un début d’année prometteur. Si Delas Frères se retrouve « presque à gérer une pénurie », en tout cas en Hermitage blanc, la bonne santé des crus septentrionaux tire vers le haut toute l’activité, précise-t-il.

La Cave de Tain, elle, espérait bien toucher de nouveaux professionnels. Mais l’optimisme était aussi de mise. « Nous avons retrouvé les chiffres de 2019 sur le marché traditionnel, ce qui compense le recul de la GMS après l’euphorie de la période covid, indique Benoît Petit, responsable communication. Les ventes en boutique sont stables autour de 15 % comme l’export. Nous avons la chance de vendre de belles appellations qui permettent de bien rémunérer nos adhérents. Et eux apportent 100 % de leur récolte, ce qui nous donne la maîtrise de sa qualité. Mais l’inflation sur les matières premières et la pénurie de verre nous inquiètent. » La coopérative va de l’avant, après avoir investi 15 M€ en cinq ans pour l’accueil du public, le stockage, la ligne d’embouteillage et les quais de réception des vins bio - car les surfaces certifiées passeront de 100 à 350 ha d’ici 2025. Signe de bonne santé : « la pyramide des âges commence à diminuer », se réjouit Benoît Petit.

Diversifier les marchés

Vigneron indépendant sur Crozes Hermitage et Hermitage, Nicolas Fayolle espère lui aussi recruter quelques clients, comme lors de précédentes éditions. Car la diversification de ses marchés est devenue essentielle. « Il y a six ans, je faisais la moitié de mon chiffre d’affaires au caveau, surtout l’été, témoigne-t-il. Mais les gens ne s’arrêtent plus : par 35 °C, ils n’ont pas envie de vin. Je ferme maintenant le caveau l’été. » Ouvert désormais deux jours par semaine pendant l’année, il ne rapporte plus que 10 % des recettes, autant que les foires mais moins que l’export, les grossistes et le vrac. Le changement climatique, qui éloigne la clientèle, impacte aussi sa production : « je ne dépasse plus 200 hl sur mes 8 ha, alors que j’en faisais 300 hl quand je me suis installé », soupire-t-il.

Entre petites récoltes et grosses ventes, « il va falloir remplir nos caves cette année, résume Luc Tardy, du domaine du Murinais. Face à la demande, les volumes manquent un peu. Ce sont des problèmes de riches, mais des problèmes quand même… »