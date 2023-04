Sophie Quillet nouvelle directrice de l’institut Georges Chappaz de la vigne et du vin en Champagne

E

n poste chez FranceAgriMer depuis 2005, dont elle était cheffe de service adjointe pour le bassin Occitanie, à Montpellier, depuis 2020, Sophie Quillet fait le grand saut pour prendre la direction de l’institut Georges Chappaz de la vigne et du vin en Champagne.

Rattaché à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, l’Institut Georges Chappaz est une structure fédérative et une vitrine pour les activités de recherche et de formation proposées dans le domaine de la vigne et du vin en Champagne. En rejoignant l’équipe, Sophie Quillet « apporte son expertise de la filière vitivinicole afin de poursuivre le développement des activités de l’Institut, tant sur le volet de l’accompagnement et de la mise en valeur de la recherche et de la formation que sur le volet de la valorisation de la culture et du patrimoine », déroule un communiqué.

Connaissance des bassins

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome et un diplôme national d’œnologue (DNO) obtenu à l’ENSAT (Toulouse), Sophie Quillet a débuté son activité sur le terrain, seconde d’exploitation dans un domaine viticole gersois. Après cette expérience polyvalente où elle a touché au plus concret des dimensions techniques, commerciales et administratives inhérentes à une exploitation familiale. Elle s’occupera par la suite de l’animation de la fédération départementale des Vignerons indépendants de Gascogne, « où elle a accompagné les adhérents dans leurs projets techniques tout en participant à l’animation de la structure syndicale », retrace un communiqué.

Sophie Quillet rejoindra ensuite les services de FranceAgriMer en 2005, en charge de la gestion de différents dispositifs de l’Organisation commune de marché (OCM) vitivinicole et le suivi de la filière. Jusqu’en 2022, elle aura navigué au sein de 4 services territoriaux de FranceAgriMer au sein des bassins viticoles du Nord Est (Bourgogne, Alsace, Champagne), Charentes-Cognac de 2010 à 2016, en Grand Est (bassins Champagne et Alsace-Est) entre 2016 et 2020, avant de terminer par l’Occitanie, au sein du site de Montpellier. Après avoir enrichi sa connaissance de la filière et ses spécificités régionales à travers ces différentes expériences, Sophie Quillet se lance dans un nouveau challenge.