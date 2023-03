Frédéric Stévenin construit son

A

vec l’acquisition de 3,70 hectares au château La Fleur Gazin, l’homme d’affaires Frédéric Stévenin constitue désormais un vignoble de 10,5 ha en appellation Pomerol, en intégrant ces vignes aux château Vieux Mallet, acquis en septembre 2022. Directeur général du fonds d’investissement PAI partners, Frédéric Stévenin explique que son « projet viticole est dans la logique de je fais professionnellement : constituer des groupes homogènes avec une qualité de gestion et de croissance ».

Après avoir acquis en 2019 le château de Saint-Pey (25 hectares en Saint-Émilion Grand Cru) puis en 2022 le château de Lussac (32,5 hectares en Lussac Saint-Émilion et 1 ha à Lalande de Pomerol), l’investisseur développe un vrai groupe viticole sur la rive droite de Bordeaux. Ayant saisi des opportunités pour s’implanter à Pomerol (« l’AOC est petite, le foncier très rare… »), il souhaite désormais créer deux étiquettes pour valoriser deux terroirs : sous la marque du château Vieux Maillet les terroirs argileux, sous la marque château Cantereau les terroirs de sables et graves. L’idée étant de créer de la valeur et de l’envie auprès des consommateurs avec une approche parcellaire de Pomerol. Une stratégie de différenciation qui doit s’incarner au château de Saint-Pey avec l’investissement dans de nouveaux chais pour adopter des techniques de vinification inhabituelles à Bordeaux esquisse Frédéric Stévenin.

Le travail ne fait que commencer

Ouvert aux projets dans le vignoble, de Bordeaux et d’ailleurs, Frédéric Stévenin est l’actionnaire majoritaire de ce groupe viticole en constitution. Associé avec sa famille et deux partenaires techniques (Bruno Lacoste aux chais et Anthony Appollot à la vigne), il précise que d’autres investisseurs ne souhaitent pas être mis en avant. Lui-même est investisseur minoritaire dans d’aures régions viticoles, mais sans pouvoir décisionnaire. Pour Frédéric Stévenin, « le travail ne fait que commencer ».