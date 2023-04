Un réseau de contrebande de bouteilles en verre démantelé dans le vignoble

V

aste coup de filet de pêche. Prise en flagrant délit en Entre-deux-Mers (Gironde), une bande organisée vient d’être coffrée ce premier avril pour avoir orchestré sur le territoire national un véritable réseau de contrebande dédié aux bouteilles de vin en verre. C’est du moins ce qu’annonce le sergent-major Ivanhoé Lepoiçon d’Antenne Verrière Républicaine d’Intervention et Litiges. Baptisée "Verres Solitaires", cette mafia faisait régner la terreur sur tout le vignoble national, ayant des complices multiples pour perpétuer recels et trafics pesant sur toutes les ventes de flacons de verre en France.

« Ils étaient comme un poisson dans l’eau : en serrant la vis de l’approvisionnement, ils avaient tellement de demande qu’ils n’en faisaient qu’à leur tête » constate le maréchal des logis Ivanhoé Lepoiçon, qui rapporte des pratiques proprement effarantes si l’instruction les confirme : « ils ne garantissaient pas les prix et les modifiaient jusqu’à la dernière minute. Ils changeaient les dates de livraison comme ça leur chantait. Il fallait accepter le modèle qu’ils avaient en stock, même si la qualité laissait à désirer ou que ce n’était pas ce qui était demandé. Ils maintenaient des prix hauts alors que le prix du gaz diminue… Et ils faisaient payer des indemnités de kilométrage en hausse croissante ! Même dans les stups on ne voit pas un tel pouvoir… Si la pègre savait, elle se mettrait peut-être au verre. »

Numéro verre

Tenant de la pêche miraculeuse, ce démantèlement via d’une arrestation en flagrant délit : un lot de bouteilles bordelaises était livré après des mois de longues tractations par une taupe, alors que les étiquettes de fabrication indiquent une sortie des fours datant de l’an passé, d'il y a plus de six mois, témoignant de stocks captifs. Bien rodé, ce système était passé sous les radars grâce aux turbulences de la crise covid et de la guerre en Ukraine. « On se doutait bien qu’il y avait poisson de la famille des Anguillidés sous roche, mais on ne pouvait pas faire autrement pour embouteiller nos vins. C’était la loi du billet verre » soupire le vigneron Yvon Tombésurunearête (AOC Bonnes-Mares).

Mais une telle malhonnêteté ne peut évidemment qu’être le fruit de l’imagination d’un innocent poisson d’avril. N’est-ce pas ?